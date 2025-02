Preghiera per Papa Francesco anche in tutte le chiese delle Marche

Ancona, 23 febbraio 2025 – Anche nelle Marche così come a Bologna e in tutte le chiese del mondo i fedeli si uniscono nella preghiera per Papa Francesco. Stamani, durante la santa messa che si è celebrata negli edifici di culto della regione, è stato dedicato un momento al Pontefice, ricoverato da alcuni giorni al ‘Gemelli’ per seri problemi respiratori che tengono in ansia il mondo intero.

Alcuni lumini posizionati sotto la statua di Giovanni Paolo II all’ingresso del Policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Francesco (foto Ansa)

Durante le liturgie la Conferenza episcopale italiana ha consigliato i sacerdoti ad aggiungere una delle quattro intercessioni suggerite. Tra le quali si legge: "Dio della vita sostieni il nostro papa Francesco: donagli sollievo nel corpo e nello spirito. Preghiamo”, oppure “Padre buono, che hai a cuore la vita di tutti i tuoi figli, guarda con benevolenza il tuo servo e nostro papa Francesco, perché, ristabilito in salute, continui la sua missione a servizio della Chiesa. Preghiamo”.

Le altre due intercessioni suggerite dalla Cei sono: "Per il nostro papa Francesco: sperimenti l'amorevole presenza del Signore Risorto e la solidale vicinanza della comunità cristiana. Preghiamo” e “Salvezza dei credenti e rifugio degli afflitti, conforta il nostro papa Francesco perché, con l'aiuto della tua misericordia, trovi sollievo nella sua sofferenza. Preghiamo”.