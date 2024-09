Meteo Marche, dopo i temporali torna il sole: dove e fino a quando

Ancona, 25 settembre 2024 - Prima i violenti temporali, poi il sole. Il finale di estate e i primi giorni di autunno sono stati proprio questo. Le perturbazioni pesanti cadute sulla regione, specialmente nella scorsa settimana, sono state sostituite poi da giornate di sole e di rialzo delle temperature, anche se difficilmente si potrà più andare al mare. Insomma, un meteo pazzo. Come dimostra la giornata di oggi, elencata nel bollettino meteo della Regione Marche, dove il sole di prima mattina visto in zona mare verrà sostituto da nuvole nei settori interni a ridosso dell’Appennino, in tutte le province, con la conseguenza di rovesci piuttosto intensi.

Alluvione nelle Marche, danni e rimborsi

Giovedì 26 settembre: qualche rovescio e tempo in miglioramento

Già dalla giornata di domani, però, il tempo sarà in miglioramento. Sarà parzialmente nuvoloso nell’entroterra e più sereno lungo la costa. I maggiori addensamenti nelle zone di montagne porteranno precipitazioni brevi e isolate, più probabili nella tarda mattinata. I venti tesi in alta collina e addirittura di burrasca in serata, più di brezza con provenienza da sud-est nella bassa collina e lungo la costa. Il mare sarà quasi calmo al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio, le temperature minime stazionarie e le massime in aumento, stimate fra 25 e 18 gradi ad Ancona, 25 e 16 ad Ascoli Piceno, 26 e 18 a Macerata, 25 e 16 a Pesaro e 23 e 16 a Urbino.

La città di Ancona sotto un cielo prevalentemente sereno

Venerdì 27 settembre

Nella mattinata di venerdì il cielo sarà ancora più in miglioramento, per un conseguente aumento delle temperature massime. Le nubi transiteranno soprattutto nelle zone di montagna, a quote basse, prima di una intensificazione nel pomeriggio. Lungo la costa spiccherà il sole di mattina e qualche leggera velatura nel pomeriggi. Non sono previsti rovesci per il corso della giornata. Si andrà da una massima di 27 a una minima di 21 gradi ad Ancona, di 27 e 19 ad Ascoli, di 29 e 21 a Fermo, di 28 e 21 a Macerata, di 27 e 19 a Pesaro e di 25 e 19 a Urbino.

Sabato 28 settembre: nuovo peggioramento

La giornata di sabato vedrà un peggioramento del tempo. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con prevalenza di schiarite al mattino, seguite da addensamenti nel pomeriggio. Non mancheranno le precipitazioni: i rovesci brevi saranno sparsi a centro-sud nel pomeriggio. I venti di brezza tesa o moderati inizialmente sud-occidentali per poi disporsi da ovest dalla tarda mattinata. I mari poco mossi e le temperature minime in aumento e le massime in diminuzione: da 24 a 19 gradi ad Ascoli, da 25 a 19 a Fermo, da 25 a 18 ad Ancona, da 24 a 19 a Macerata, da 23 a 16 a Pesaro e da 17 a 15 a Urbino.