Previsioni meteo 25 aprile Marche: un ponte tra clima sereno e temporali

Ancona, 22 aprile 2023 – Un weekend all'insegna del tempo stabile e mite sulle regioni del medio adriatico, con l'eccezione per una nuvolosità medio-alta in transito. Temperature gradevoli sulle Marche e un clima primaverile, tendenzialmente, ovunque. Il che significa che ci sono buone notizie per i marchigiani, molti dei quali pronti a partire per un breve soggiorno, con vista al 25 aprile, giorno dell'anniversario della Liberazione d'Italia.

Tempo instabile in Emilia Romagna per il ponte del 25 aprile

Previsioni meteo 24 e 25 aprile

Buone notizie, almeno fino al primo pomeriggio del 24 e 25 aprile. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3BMeteo.it, infatti, per il weekend “sembra essere garantita una fase stabile e più calda, con al più radi temporali sui rilievi – dicono -. Tuttavia proprio tra il 24 (lunedì) e il 25 aprile (martedì) il tempo potrebbe tornare a fare i capricci con nuovi acquazzoni e temporali sparsi, accompagnati da un calo termico”.

E nel dettaglio: "L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in attenuazione serale. Nello specifico su litorale settentrionale e subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale".

Ancora 3BMeteo.it: "Sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mare da mosso a poco mosso".

Gli stessi meteorologi, però, sono prudenti: “Mancando ancora diversi giorni, si tratta di una linea di tendenza tutt'altro che definitiva, alla quale seguiranno importanti aggiornamenti”.

Proprio martedì, 25 aprile, è l'osservato speciale da tante persone che ne approfitteranno per un'escursione, trascorrere una giornata fuori o chiudere anche un lungo ponte che inizia – per molti – oggi.

Le temperature per il 25 parlano di minime attorno ai 17 gradi (nel Fermano) e fino alle massime nell'Anconetano (con oltre 22 gradi). Poi, come detto, spazio all'instabilità nella seconda parte di giornata.

Previsioni del tempo nelle Marche