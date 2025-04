Primario indagato per truffa: "Operava pazienti privati all’ospedale di Torrette"

Avrebbe visitato pazienti privatamente, fuori dall’ospedale, senza versare alla struttura i relativi compensi, procurandosi così un ingiusto profitto. Non solo: quando il caso lo richiedeva, avrebbe operato anche pazienti privati nelle sale operatorie dell’ospedale regionale di Torrette, senza farli passare dal Cup e quindi eludendo anche le liste d’attesa. Sono accuse pesanti nei confronti di un medico-chirurgo dell’azienda ospedaliero-universitaria di Torrette, che mercoledì mattina, come anticipato ieri dal Carlino, si è trovato i carabinieri del Nas sul posto di lavoro. I militari hanno effettuato perquisizioni e sequestri, andando prima in direzione medica e poi nello studio del professor Maurizio Iacoangeli, 66 anni, originario del Lazio, direttore della clinica universitaria di neurochirurgia all’ospedale di Torrette, professore ordinario al dipartimento di medicina dell’Università Politecnica delle Marche e anche direttore della scuola di specializzazione in neurochirurgia. I carabinieri hanno portato via computer, il cellulare del medico, cartelle cliniche e parecchi faldoni cartacei relativi alla sua attività chirurgica della fine del 2024.

Iacoangeli è indagato a piede libero per truffa aggravata ai danni dello Stato, un’accusa ancora tutta da dimostrare. L’inchiesta, coordinata dalle pm Irene Bilotta e Valentina Bavai, è ancora alla fase preliminare e il sequestro dei dispositivi e del cellulare è stato eseguito anche a garanzia del medico, che ieri mattina ha continuato l’attività come tutti i giorni, andando anche in sala operatoria per gli interventi già programmati.

La Procura avrebbe agito d’iniziativa, dopo una segnalazione sul fatto che non tutti i pazienti operati nel reparto sarebbero passati per il Cup, ma portati dal medico stesso. Stando alle accuse, Iacoangeli avrebbe dovuto garantire l’esclusività della professione all’ospedale di Torrette, che per questo lo pagherebbe anche di più (si parla di almeno 30 o 35mila euro all’anno in più) rispetto a un medico che invece svolge anche l’intramoenia, cioè la libera professione intramuraria tipica dei professionisti, che la esercitano al di fuori dell’orario di lavoro e per cui il paziente paga direttamente al medico che utilizza le strutture dell’ospedale.

Il medico-chirurgo avrebbe fatto visite extra e operato pazienti privati senza autorizzazione. L’indagato avrebbe tenuto attività anche in diversi centri medici extra ospedalieri (perfino fuori dalla provincia di Ancona), portando poi i propri pazienti a operarsi a Torrette e creando così problemi nelle liste d’attesa di quanti arrivavano invece tramite il Cup (Centro unico di prenotazione), seguendo la trafila.

Tutte accuse da dimostrare e per le quali saranno utili gli accertamenti sui dispositivi informatici in suo utilizzo, il cellulare e le cartelle cliniche sequestrate dal Nas. La parte degli accertamenti informatici è stata affidata all’analista forense Luca Russo, che dovrà fare una copia di tutti i dispositivi prima di esaminarne il contenuto, come voluto dalla Procura. Il materiale servirà anche a individuare o escludere ulteriori reati a carico del medico-chirurgo, come il peculato d’uso. L’inchiesta non coinvolgerebbe l’azienda ospedaliero-universitaria di Torrette. Il direttore generale Armando Gozzini ha dichiarato di non essere a conoscenza del merito dell’indagine che coinvolge il medico. "Ho dato mandato alla direzione sanitaria – ha detto Gozzini – di avviare tutte le attenzioni possibili su ogni argomento riguardante le aree in cui sono state sequestrate le cartelle. È accaduto tante volte che le forze dell’ordine siano venute a prendere materiale anche quando lavoravo in altre strutture, indagini poi finite archiviate".