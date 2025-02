Protesta a Venarotta: "Abitazioni fatiscenti senza riscaldamento"

VENAROTTA (Ascoli)Si fa fatica a crederlo, ma in realtà è tutto vero. Purtroppo, verrebbe da dire. Nel 2025, c’è ancora chi è costretto a vivere senza riscaldamento in casa per negligenza degli enti preposti a occuparsi della manutenzione di tutto ciò che concerne il mondo dell’edilizia residenziale pubblica. A fronteggiare da tanti anni una situazione drammatica sono sei famiglie di Venarotta – piccolo Comune situato solo qualche chilometro fuori Ascoli –, composte da persone anziane alle prese con le rispettive problematiche fisiche. Qui, all’interno degli appartamenti di una delle due palazzine finite di costruire nel lontano 1978, continuano a non esserci i radiatori, nonostante le infinite segnalazioni avanzate nel corso del tempo. "Stiamo diventando matti – spiega la 78enne Anna Maria Biondi – e nessuno ci dà una risposta. Se chiamiamo il Comune, ci dicono di contattare l’Erap. Se invece viceversa chiamiamo l’Erap, scaricano a loro volta la palla sul Comune. Adesso neanche ci rispondono più. Avevamo bisogno di un ascensore e di un cappotto termico esterno, che sicuramente ci avrebbe aiutato. E invece non è stato fatto nulla di tutto questo. Siamo un gruppo di anziani alle prese con serie condizioni di salute e non riusciamo a trovare una soluzione almeno per vivere in maniera dignitosa i nostri ultimi anni. Ognuno di noi si è dovuto attrezzare come poteva con stufe e riscaldatori elettrici vari". Oltre ai disagi di chi vive negli alloggi popolari, ci sono anche molti appartamenti rimasti inutilizzati per le sistemazioni mai effettuate negli anni.Si stimano infatti altri quindici alloggi non utilizzati e rimasti vuoti, nonostante ci siano già famiglie entrate in graduatoria e in attesa di ricevere la fatidica telefonata. Tra i residenti che ormai hanno abbandonato la speranza, c’è Francesca Ciannavei, obbligata a passare gran parte delle sue giornate su una poltrona. I suoi problemi alle gambe, infatti, la costringono a camminare con fatica attraverso l’uso delle stampelle. "Non possiamo fare a meno di un ascensore – sostiene lei –. Ogni tanto viene mio figlio a prendermi di peso per portarmi giù e poi deve fare la stessa cosa per riportarmi in casa. Non si può vivere così".