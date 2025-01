Gli psicologi dicono "no" alla dipendenza tecnologica: nelle Marche una convenzione per contrastarla

Ancona, 24 gennaio 2025 - Per affrontare il problema legato alla tecno-dipendenza è essenziale sensibilizzare il maggior numero possibile di persone, promuovendo un uso consapevole ed equilibrato dei dispositivi digitali. Un compito che l’Ordine degli Psicologi delle Marche ha sempre voluto prendersi, come ha fatto anche in questo mese, firmando un protocollo con i vertici della associazioni DI.TE (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo) e R.E.D. APS (Rete Educazione Digitale), Giuseppe Lavenia e Andrea Di Foglia.

Come funziona la convenzione

Della durata di tre anni e senza alcun onere finanziario, la partnership è rivolta al benessere di persone, famiglie e lavoratori. Prevede la realizzazione di diverse iniziative finalizzate a promuovere cambiamenti concreti a livello socio-culturale. Si tratta di azioni congiunte che mirano a sviluppare una cultura della prevenzione e della risposta, sia in relazione alla consapevolezza digitale, sia riguardo alla mancanza di protezione e alle emergenze sociali.

L’attività prevede l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, workshop e momenti di studio, con il coinvolgimento di esperti del settore, per approfondire le tematiche connesse alla dipendenza da internet e fornire gli strumenti utili per affrontare gli effetti negativi sulla sfera psicologica, sociale e relazionale. Un ciclo di incontri sarà inoltre dedicato alla conoscenza dei rischi legati al mondo digitale: fenomeni pericolosi come l’adescamento, il sexting, estorsioni, stalking, diffamazione, furto di identità, phishing, hacking, truffe, spamming, malware, pedopornografia, dipendenze dai giochi online e cyberbullismo, che richiedono strategie di prevenzione e contrasto. Inoltre, il protocollo si propone di attuare iniziative che favoriscano il benessere individuale e sociale, tutelando allo stesso tempo l'ambiente naturale e urbano, e rivolgendo attenzione a tutte le categorie di cittadini, senza distinzione di genere, età o caratteristiche individuali, sociali e culturali.

I dati preoccupanti sul fenomeno

La volontà degli Psicologi e delle due associazioni è chiara e vuole combattere un fenomeno già allarmante nei suoi dati. Nelle Marche, secondo l’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia di Save the Children, il 14,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni è stato vittima di cyberbullismo. Numeri allarmanti che si aggiungono al preoccupante quadro emerso dall’indagine annuale condotta da DI.TE, guidata dalla psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia. Una ricerca che svela un panorama inquietante: lo smartphone è diventato un componente sempre più invasivo nella relazione tra genitori e figli. I numeri parlano chiaro: il 17% dei bambini di 3 o 4 anni possiede già un telefonino, il 78% utilizza il tablet e il 10% il laptop. Inoltre, il 50% ha accesso a siti o app di messaggistica e il 21% ai social, con l’apertura di un profilo. “Il lato scuro delle piattaforme di interconnessione non risparmia nessuno – è il commento della presidente dell’Ordine degli Psicologi marchigiano, Karia Marilungo – La nostra vita è interamente online e si corrono troppi rischi perché le restrizioni non sono ancora del tutto efficaci. Al riguardo, in passato, abbiamo promosso la legge sulla psicologia scolastica istituita nel 2021. Da allora la Regione si impegna a finanziare un servizio che lo scorso anno ha interessato 30 istituti scolastici del territorio”. La convenzione appena siglata “è il coronamento di sforzi concreti fatti nel corso degli ultimi anni delle tante attività svolte in tutte le Marche — conclude — come l’ultima di dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona: il dibattito sul cyberbullismo con gli specialisti Roberta Bruzzone e Giuseppe Lavenia”.