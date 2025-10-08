Quelle oasi da tutelare: "Va eliminata la caccia e stop ai disturbi sonori"

Il promontorio del Conero, nell’Anconetano, e quello del San Bartolo, nel Pesarese, sono dei punti strategici nei percorsi di migrazione degli uccelli. I due promontori, unici lungo la costa adriatica per le loro caratteristiche, sono una specie di "autogrill per i migratori", luoghi dove l’avifauna può sostare e riposare – grazie anche alla presenza di cibo – durante i tragitti lunghi migliaia di chilometri dal nord dell’Europa fino all’Africa, dall’est e dai Balcani. Un fenomeno importante e allo stesso tempo fragile, noto a naturalisti e ornitologi e molto meno conosciuto dai più, che tuttavia merita attenzione e tutela. Guido Premuda, ornitologo e responsabile della Lipu (Lega italiana protezione uccelli), ha curato il monitoraggio dell’avifauna nel parco del San Bartolo.

Secondo le sue ricerche, quali sono le caratteristiche che rendono rilevanti sul piano ambientale i due promontori? "Il monte Conero e il San Bartolo sono punti di riposo strategici, di rilevanza nazionale, per specie rilevanti. Tra queste, possiamo citare ad esempio il falco di palude, uccello migratore. Di questa specie si registra il passaggio di circa 1.300 esemplari, che si fermano al San Bartolo in primavera, mentre compiono la migrazione dal sud del Sahara verso l’Europa del nord. In questi cieli si possono osservare anche i falchi lodaioli, i falchi pecchiaioli e le cicogne. In ventitré anni è stato avvistato quattro volte anche il capovaccaio, una specie che è a forte rischio di estinzione, e quindi ormai difficilissima da vedere. I migratori, durante i loro viaggi, devono superare prove molto difficili".

Quando arrivano da queste parti i pericoli sono finiti? "Purtroppo no, disturbi e pericoli per gli uccelli sono tantissimi. Prima di tutto sarebbe necessario eliminare l’attività della caccia nelle aree protette ed è una cosa non scontata, in quanto nelle zone di pre-parco può anche essere prevista. Poi serve la limitazione di tutti i disturbi sonori causati da attività come il parapendio, movimento dei droni e passaggio delle motociclette. Ad esempio, nel parco del San Bartolo, sulla via Panoramica, i veicoli, in particolare le motociclette, sfrecciano a velocità elevatissime, procurando forti rumori. Questi eventi impauriscono moltissimo l’avifauna e ne possono causare la fuga".

Che cosa si può fare per contrastare il problema? "Serve un diverso approccio culturale. Non è semplice, ma è importantissimo investire sulla divulgazione e sulla conoscenza del valore ambientale di questi luoghi. Si tratta di preziosissimi patrimoni di biodiversità, la cui conservazione produce a cascata effetti positivi per il benessere di tutti. Se un sistema ambientale collassa, le conseguenze non si registrano solo per gli animali, ma anche per gli esseri umani. Per luoghi così di pregio servono politiche di tutela molto precise. E azioni che possano consentire all’avifauna di trovare un ambiente favorevole".

Azioni di quale genere? "Intanto servono attività di controllo, volte a prevenire i disturbi ambientali. Sono inoltre molto utili gli interventi volti a restituire agli uccelli luoghi di nidificazione, che sono sempre più difficili da trovare. Si tratta di spazi che sarebbero importantissimi, come vecchi ruderi oppure zone lungo la falesia che si perdono in seguito alle frane che si verificano periodicamente lungo la costa. Pertanto diventano strategici interventi come l’installazione di nidi artificiali, che possono restituire a rapaci come falchi, grillai e gheppi nuovi spazi di riproduzione".

Beatrice Grasselli