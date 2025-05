Qui Campofilone: "Siamo la new entry. Un risultato storico"

CAMPOFILONE (Fermo)

New entry Bandiera Blu nelle Marche: è il Comune di Campofilone, nel Fermano, che per la prima volta ha ottenuto il prestigioso vessillo che attesta l’eccellenza del mare, la qualità della spiaggia e del territorio. "La notizia ci ha reso felici – dice il vice sindaco e assessore al turismo e allo sport, Mirko Poggi –, rendendo questa giornata storica per la nostra comunità".

È la prima Bandiera Blu per il Comune di Campofilone.

"Sì e ci rende fieri, perché si traduce nel riconoscimento ottenuto in tempi brevissimi".

L’amministrazione Feliziani, della quale lei è vicesindaco, è stata eletta soltanto l’anno scorso. Quando avete iniziato a lavorare all’obiettivo?

"Subito dopo l’insediamento abbiamo avviato i contatti con la Fee Italia. Anzi, ringrazio il presidente Mazza per l’attenzione e la coerenza con cui siamo stati seguiti nel percorso, culminato poi con grande sorpresa con il prestigioso riconoscimento".

Parla di sorpresa: non vi aspettavate un esito positivo?

"Ci speravamo, ma non ne eravamo certi, viste le reali difficoltà nel rispondere con efficienza ai severi criteri di giudizio".

Qual è stato l’impegno che avete messo in campo per raggiungere questo obiettivo?

"Un impegno generale, dall’organizzazione di eventi mirati alla sensibilizzazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole, al potenziamento della mobilità ciclabile, agli assidui controlli delle acque fino al miglioramento dell’efficienza della raccolta differenziata".

La stagione estiva è alle porte. Campofilone parte con una motivazione in più?

"La Bandiera Blu identifica un luogo di benessere e buona qualità della vita. Vale per i residenti e i turisti. Quindi, apriamo la nuova stagione con questa certezza unita al programma imminente, che prevede il potenziamento delle infrastrutture di collegamento tra il borgo e il mare e la valorizzazione dello chalet comunale, per essere maggiormente incisivi a livello di inclusione. Ovviamente lavoreremo per rendere la spiaggia sempre più accogliente anche mantenendo un saggio rapporto tra la zona ‘libera’ e i gestori".

Sarà organizzata una festa per celebrare la Bandiera Blu?

"Sì, una festa che renda protagonisti i cittadini, i gestori di attività e tutta la comunità che ha meritato il riconoscimento".

Paola Pieragostini