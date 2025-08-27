Qui centrosinistra. Ricci agli agricoltori: "Un assessore forte"

OFFIDA (Ascoli) "Metteremo nelle Marche un’assessore all’agricoltura forte, serio e competente, non come ora. Abbiamo bisogno di una persona appassionata e in costante rapporto con le associazioni, che conosca il territorio e gli agricoltori". Parole di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione, al tavolo tematico a Offida (Ascoli), nella società agricola San Filippo, dedicato ad approfondire i punti del programma dedicati all’agricoltura. Con lui Dario Nardella, europarlamentare dem, membro della commissione agricoltura e sviluppo rurale dell’Ue. Presenti associazioni del settore agricolo, imprenditori e operatori del mondo dell’agricoltura. "C’è bisogno di un lavoro comune tra Regione e rappresentanti del mondo agricolo – ha aggiunto Ricci – con un impegno costante nei loro confronti, nell’interesse delle organizzazioni e dei lavoratori del settore. Nei prossimi anni vogliamo diventare una regione leader in Europa per la qualità della vita e in questo il paesaggio ha valore centrale".

"Bisogna anche capire se ci sono risorse europee, che gestisce la Regione, indirizzate alle politiche di sostenibilità ambientali – è ancora Ricci –. Così come credo che dobbiamo avere un’attenzione particolare alle aree interne. Oltre al contributo a fondo perduto di almeno 30mila euro per quanti decideranno di comprare o affittare una casa nelle aree interne, agli asili nido e ai trasporti scolastici gratuiti, agli incentivi alle botteghe e ai medici di base, dobbiamo fare lo stesso ragionamento per chi lavora nel settore agricolo nelle aree dell’entroterra". "Tutti guardiamo con grande speranza a ciò che succederà qui – ha detto Nardella –, perché il voto nelle Marche è l’ago della bilancia della tornata elettorale nelle altre regioni".

Intanto tornano alla ribalta le dichiarazioni dell’ex braccio destro di Ricci, Massimiliano Santini, ai magistrati che indagano sul caso Affidopoli, ovvero che l’allora sindaco di Pesaro era all’oscuro delle attività del suo collaboratore per social ed eventi, non ne avrebbe ricavato alcuna utilità patrimoniale, ma avrebbe esercitato pressione su di lui affinché la macchina dell’amministrazione comunale procedesse spedita e senza esercitare controlli sulle modalità in cui questo avveniva. I due sono accusati di corruzione, insieme ad altre 14 persone – 24 indagati a vario titolo in tutto – nell’inchiesta sugli affidamenti diretti del Comune. "Ricci non sapeva niente di ciò che faceva Santini e non ha preso soldi. Basterebbe questo per chiudere tutte le polemiche – dice Alessia Morani, candidata Pd in Regione –. Santini dice che Ricci non era a conoscenza delle sue attività e non ha percepito un centesimo. Credo che la sua estraneità ai fatti sia evidente". L’avvocato di Santini, Gioacchino Genchi, fa sapere che "il pm ha disposto il sequestro dello smartphone messo a disposizione degli inquirenti" e "si renderanno necessari nuovi accertamenti forensi sul secondo profilo WhatsApp business cancellato". "L’attività difensiva – dice Genchi – è stata consapevolmente orientata a determinare un differimento della discovery, delle investigazioni a dopo le elezioni, così da prevenire il rischio che gli esiti investigativi potessero essere distorti o strumentalizzati per finalità politiche".