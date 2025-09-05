Qui centrosinistra: "Stop liste d’attesa con un algoritmo"

Un attacco frontale alla gestione del centrodestra e al contempo la presentazione di un pacchetto di soluzioni concrete per rivoluzionare il welfare, partendo dal ruolo cruciale del capoluogo. Si è tenuta ieri alla Galleria dorica, sede del candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, la conferenza della lista civica Progetto Marche Vive, occasione per mettere a nudo "le criticità di cinque anni di governo Acquaroli e tracciare la rotta del cambiamento, con le Marche come laboratorio per un nuovo modello di sviluppo sociale a tutela di anziani e famiglie", è stato detto. Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, ha spostato l’attenzione dal toto-sondaggi al vero nemico da battere, l’astensionismo, mentre Fabiola Caprari di Progetto Marche Vive è entrata nel dettaglio del "progressivo smantellamento dei servizi alla persona". Il risultato, per lei, "è un bilancio drammatico". "Sono peggiorati tutti i servizi di cura e assistenza a spese delle persone più fragili – ha detto –, come anziani, disabili e giovani con problematiche di salute mentale". L’analisi più dura è arrivata dal capolista Michele Caporossi, ex dg dell’ospedale di Torrette, che si è concentrato sul tasto dolente della sanità.

"La prima questione riguarda l’accessibilità ai servizi. Il 10% dei marchigiani rinuncia a curarsi e anche sulla prevenzione i dati sono pessimi". Ma la lista non si limita alla denuncia e lancia una proposta concreta. "La nostra proposta è un’unità di crisi – ha detto Caporossi –: nei primi cento giorni possiamo mettere all’opera un algoritmo già esistente che assevera tutto il sistema dell’offerta alle disponibilità delle strutture. Parliamo di visite, prestazioni strumentali, interventi chirurgici". L’obiettivo è di dare risposte immediate, soprattutto "ai pazienti con una malattia cronica, che saranno il 50% entro dieci anni. La prescrizione, la prenotazione e la presa in carico partirà subito dopo la visita del medico di base". A sorpresa, però, un riconoscimento ad Acquaroli è arrivato sulla "divisione nelle cinque Ast rispetto all’Asur unica che c’era prima".

L’ex manager non ha risparmiato neanche critiche al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che "ha ridotto la città a un camel trophy con strade piene di buche". Presente anche la candidata Francesca Rosati, psicoterapeuta e docente. Intanto anche l’eurodem Matteo Ricci è tornato alla carica sulla sanità e dal presidio davanti all’ospedale di Fermo ha lanciato strali al governatore uscente Acquaroli. "Mi risulta che stia promettendo a molti medici che cambierà l’assessore alla sanità, Saltamartini – ha detto –. Doveva cambiarlo anni fa, anziché affiancargli due tutor, uno con la delega all’edilizia sanitaria e un sottosegretario. Siamo l’unica regione in Italia che ha tre assessori alla sanità che non fanno per uno".

