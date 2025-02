Rebus case di riposo. Quasi tremila anziani aspettano un posto: "E rette alle stelle"

Trecentocinquanta strutture con circa 9.200 posti autorizzati, oltre seimila dei quali convenzionati (quelli cioè su cui, a sostegno dell’anziano, interviene l’ente pubblico). Un mondo variegato nel quale si contano oltre 40 Rsa (residenze sanitarie assistenziali), un paio di Rsa destinate a soggetti con problemi di demenza, 155 residenze protette, oltre 40 residenze protette per persone con problemi di demenza e 108 case di riposo. Sta in questi numeri il quadro della residenzialità per gli anziani non autosufficienti (residenze protette e Rsa) e autosufficienti (case di riposo) nelle Marche. Numeri importanti, ma di gran lunga insufficienti a soddisfare la crescente domanda di accesso, specie per gli anziani non autosufficienti, con rette che continuano a lievitare: la stima è che ci siano tra 2.500 e tremila anziani in attesa di un posto, mentre negli ultimi tre anni la spesa mensile della retta è salita di circa 300 euro, un aggravio che ormai molte famiglie non sono più in grado di sopportare.

"Boom di richieste e costi alle stelle. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza – dice Luca Talevi, segretario Cisl Marche –. E questo spiega perché tanti anziani non riescono a trovare posto. Una situazione che monitoriamo costantemente e dalla quale emerge che ogni struttura ha in lista di attesa un numero di anziani pari ai posti letto, già occupati, che ha a disposizione". "Tenendo conto del fatto che un marchigiano su quattro è over 65 e che nel 2030, tra cinque anni, un marchigiano su tre avrà più di 65 anni – prosegue Talevi –, ben si capisce come sia necessario approntare una strategia che preveda interventi mirati ed efficaci. Non possiamo certo abbandonare queste persone". Intanto, però, in attesa di rivedere l’intera situazione, è necessario qualche provvedimento urgente. "C’è un tavolo aperto con la Regione e gli enti gestori. Per il 2025 è stato stanziato un milione aggiuntivo – dice ancora Talevi –. Noi siamo dell’idea che questo debba essere completamente utilizzato per mitigare il carico dei costi delle rette. Cosa che si può fare attraverso un regolamento nel quale diventi parametro di riferimento fondamentale l’Isee sociosanitario".

È d’accordo Maria Teresa Carloni, segretaria regionale dello Spi Cgil, che sottolinea: "L’Isee sociosanitario è fondamentale per attribuire il sostegno ad anziani e famiglie, ma va rivisto l’intero sistema delle rette. La retta è costituita da due voci: il 50% di quota sanitaria a carico del servizio sanitario regionale e il 50% a carico dell’ospite. Ma nelle Marche gli anziani pagano molto di più del 50% del costo complessivo, poiché secondo noi sono chiamati a sostenere costi impropri, che non dovrebbero essere a loro carico". Carloni evidenzia come le convenzioni che l’Ast stipula con gli enti gestori prevedono una quota aggiuntiva, a carico degli ospiti delle strutture, che non si riferisce solo al pagamento di prestazioni a domanda individuale, ma anche a voci che non dovrebbero essere scaricate sulle spalle delle famiglie. "È giusto che se l’anziano ha bisogno del parrucchiere lo paghi, ma non può essere che debba sborsare soldi anche per la manutenzione del giardino, la climatizzazione (condizionatori d’aria), certificazioni Iso e altro. Noi comprendiamo che anche le strutture hanno visto un aumento dei costi, ma di questo non si possono fare carico solo le famiglie". Naturalmente, servono più risorse. "Qualcosa è stato fatto – continua Carloni –, ma non basta. Negli anni della pandemia sono stati aggiunti 14 milioni, mentre dal 2023 la quota sanitaria (a carico della Regione) delle residenze protette per anziani non autosufficienti è stata aumentata da 33,51 a 37,70 euro, mentre quella delle residenze protette con persone con demenza è passata da 45 a 50,63 euro. Ora sono previsti altri quattro milioni aggiuntivi stanziati dalla Regione per sostenere le rette nelle residenze per anziani nel triennio 2025-27. Ma data la portata del problema, sono insufficienti e soprattutto bisognerebbe giungere all’aumento strutturale del fondo, non procedere anno per anno".