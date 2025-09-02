Regionali, Salvini alza l’asticella: "Lega in doppia cifra, noi secondi"

SIROLO (Ancona)"Mi accontento che la Lega sia il secondo partito nelle Marche, ma in doppia cifra". Nel derby in casa con Forza Italia il vicepremier Matteo Salvini alza l’asticella fin "sopra il 10%" – e "sono sicuro che avremo un ottimo risultato" –, arringando i trenta candidati che il Carroccio schiererà col centrodestra di Francesco Acquaroli alle regionali del 28 e 29 settembre, tra questi assessori (Saltamartini e Antonini) e consiglieri regionali uscenti. L’occasione è la presentazione della squadra – che "mi rende orgoglioso", dirà Salvini – all’hotel Monteconero di Sirolo (Ancona), per la regia del fedelissimo Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera, e della segretaria regionale del Carroccio, la deputata Giorgia Latini. Ospite d’onore il governatore uscente Acquaroli, salutato con un lungo applauso dalla platea di maggiorenti, sindaci, amministratori e militanti del partito, qua e là anche qualche imprenditore. La scena, manco a dirlo, è tutta per il ’capitano’ leghista, come in una mini Pontida in salsa marchigiana sullo sfondo del Conero nella quale c’è anche tempo per un incontro in forma privata, lontano dai riflettori, con Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi nel 2018, a Macerata, dal nigeriano Innocent Oseghale.

"Le Marche hanno avuto cinque anni di buon governo. Basta guardare i numeri da ogni punto di vista", la pagella di Salvini, e cita "economia, posti di lavoro, turismo, infrastrutture", poi volge lo sguardo "di là", nel campo del centrosinistra, dove "lasciamo cattiveria, rabbia, menzogna, invidia, e non facciamo a cambio. Né facciamo campagna elettorale dicendo di non votare Ricci perché ci sono inchieste giudiziarie che lo riguardano. Noi siamo diversi dalla sinistra". E le ’carinerie’ riservate al competitor di Acquaroli sono già finite, mentre "i suoi amici dell’amministrazione di Bologna regalano pipe per fumarsi il crack in strada, una genialata".

La testa è alle urne, meno ventisette giorni, e "mi impegno a tornare per festeggiare", giura il leader del Carroccio. "Le Marche hanno l’onere e l’onore di essere la prima di sette regioni al voto". E rivolto ai candidati: "Chi traccia il solco, chi dà l’indirizzo a una settimana di talk show con Gruber, Floris e Mentana? Avete sulle spalle i prossimi mesi di governo del Paese".

Ma "non basta avere lavorato bene per vincere: giusto andare a ricordare ospedali chiusi da altri, strade promesse e rimesse in campo da noi, ma il voto lo prendi se scaldi il cuore". "Dobbiamo parlare alla metà delle Marche che il giorno delle elezioni andrà a fare una passeggiata – l’invito del vicepremier –. La sinistra usa questa regione come test nazionale per dare la spallata al governo, per me le Marche sono importanti perché purtroppo, dove governano loro (la sinistra, ndr), tante opere pubbliche che stiamo finanziando e progettando si fermano e i soldi tornano a Roma". Il cavallo di battaglia è l’alta velocità sull’Adriatica dopo "trent’anni di chiacchiere". "L’obiettivo è di partire con bandi e cantieri nel 2027", promette Salvini, e "neanche un euro è stato tolto alle Marche per il ponte sullo Stretto", che invece "rappresenterà un’occasione di lavoro anche per le imprese marchigiane", così come "la Zes sarà una boccata d’ossigeno". Poi nel profluvio di dichiarazioni c’è spazio per tutto e anche di più, dai "francesi nervosi perché il peso del loro debito è più pericoloso per gli investimenti rispetto al nostro" alla guerra in Ucraina ("facciamo di tutto per armare la diplomazia, non i carri armati"), dalle "priorità" del "taglio delle tasse" alle "idee chiare" sul vertice nel centrodestra per le regionali ("in Veneto siamo a disposizione della coalizione per continuare a governare bene").

Acquaroli rivendica "riforme, cantieri e azioni" come "mai si era visto nel campo di infrastrutture, lavoro, sanità, e senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Dall’altra parte c’è la fiction, il cinema, io veramente non sono abituato a fare quelle cose, perché non è mai stata la mia aspirazione (e ogni riferimento a Ricci non è puramente casuale, ndr). Con la Lega voglio continuare a scrivere il futuro della regione". Per Carloni, "la sfida è cruciale e non possiamo permettere che le Marche tornino indietro", Latini riserva una chiosa al veleno ai transfughi: "Chi è andato via ci ha fatto un favore, perché ha lasciato spazio a nuove competenze". Sipario.