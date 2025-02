Ricci all’ultimo miglio, annuncio a metà marzo

È iniziato il conto alla rovescia per la candidatura ufficiale di Matteo Ricci a governatore delle Marche per il centrosinistra. Circa tre settimane, secondo i bene informati: il tempo degli ultimi passaggi nella direzione Pd, all’assemblea regionale e se tutto andrà come deve, nel week-end del 15 e 16 marzo ci sarà l’ufficialità della sfida ad Acquaroli. "Per il candidato dovremmo essere in dirittura di arrivo", ammette anche Maurizio Mangialardi, vice presidente del Consiglio regionale e candidato del centrosinistra nel 2020.

"Nell’Anconetano vincemmo – ricorda –, perdemmo male nel Maceratese, ci difendemmo ad Ascoli e Fermo, ma il tallone di Achille fu nella provincia di Pesaro e Urbino. Oggi, con un candidato importante e stimato, si possono spostare gli equilibri". Alle europee 2024, per l’ex sindaco di Senigallia, c’è stato uno scatto decisivo.

"Con oltre 52mila preferenze solo nelle Marche Ricci ha dimostrato di poter unire il partito con un progetto e un percorso". A Chiaravalle, di recente, Ricci ha parlato già da candidato in pectore. Una chiamata alla mobilitazione per i dem e in platea i rappresentanti degli altri partiti del centrosinistra. Le consultazioni stanno proseguendo in queste settimane. "A Pesaro Ricci aveva già costruito una coalizione ampia – dice ancora Mangialardi –. Parliamo di un politico fortemente riconosciuto e riconoscibile. Ha tutte le condizioni per poter riscattare la mia sconfitta".

Poi l’attacco al centrodestra di Acquaroli: "Non abbiamo visto nessun cambio di passo. Anzi, dalla sanità all’economia, è stato un disastro. Sono in difficoltà e vediamo delle reazione scomposte. La pressione di Ricci inizia a farsi sentire".

nic. mas.