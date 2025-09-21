Ricci con Elly Schlein a Pianello di Ostra: "Velocizzare i lavori di messa in sicurezza"

Obiettivo "vincere", ma soprattutto "ridare ai marchigiani speranza e fiducia". Nelle parole a Pergola (Pesaro e Urbino) del candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, l’appello agli elettori nell’ambito di tour in vari centri delle Marche con la segretaria dem Elly Schlein. "Anche ai nostri avversari politici dico: siamo diversi. Dal primo ottobre non metteremo mai l’interesse di partito prima di quello della comunità. Sarò il presidente di tutti e rappresenterò al meglio anche coloro che non ci hanno votato. È un cambio di mentalità da mettere in campo, il contrario del possesso e dell’esercizio del potere fine a se stesso".

"Il secondo cambiamento – ha detto Ricci – riguarderà la sanità pubblica: mancano medici e infermieri, non si sta investendo abbastanza". E poi economia e "questione sociale, a partire da un salario dignitoso: non sarà più possibile lavorare per la Regione se i dipendenti non avranno almeno 9 euro all’ora di salario minimo".

Poi Ricci e la segretaria dem hanno fatto tappa a Senigallia e a Pianello di Ostra (in foto), epicentro della tragica alluvione del settembre del 2022, davanti alla targa in memoria delle vittime. "Siamo in un luogo di dolore e di ricordo, ma è anche un luogo che ci deve spingere ad andare avanti velocemente con tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza di questi territori – ha aggiunto Ricci –. Mi ha fatto arrabbiare una lettera che è girata e ha provato a strumentalizzare anche una tragedia come questa, perché si dice che l’unico modo per continuare i lavori di messa in sicurezza è dare continuità al governo regionale".

Quindi il presidio davanti all’ospedale di Jesi e in serata il "Comizio d’Amore" in piazza Vittorio Veneto, a Macerata.