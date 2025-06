Ricci: "Il nostro obiettivo è arrivare al 56%"

I transfughi di Base Popolare dell’ex governatore Spacca e un po’ di Azione. Aggiungi un posto al tavolo, nel campo largo dell’eurodem Matteo Ricci, che ieri ha annunciato l’ingresso "nell’alleanza del cambiamento di altre tre realtà politiche: Nuove Marche-Base per il cambiamento rappresentata da Stefano Cencetti (già in Base Popolare, ndr), Demos-Democrazia Solidale con Massimo Marcellini e Movimento socialista liberale con Ivo Costamagna (e Massimo Seri, ex sindaco di Fano, ndr)", costola di Azione in libera uscita dopo che il leader Carlo Calenda ha scelto la linea della non belligeranza (niente simbolo) alle elezioni regionali.

"Arrivano così a sedici le sigle", fanno di conto nel centrosinistra: Pd, Cinque Stelle, Europa Verde, Sinistra italiana, Italia Viva, Più Europa, Psi, Possibile, Marche Civiche, Rifondazione Comunista, Dipende da Noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos e Movimento socialista liberale.

E "cresce anche il programma dell’alleanza del cambiamento", si legge nella nota. In calce si aspettano le firme di tutti gli alleati. Da Roma rimbalzano voci di un ’supplemento di indagine’ (approfondimenti sul programma), diciamo così, chiesto ai piani alti di Avs e di uno stop and go nel Movimento Cinque Stelle, dopo l’ok dato l’altra sera dall’assemblea regionale.

"Inizialmente (il programma, ndr) si era chiuso a 51 pagine, come la percentuale verso la quale volevamo tendere – dice Ricci –, ma il lavoro di questi ultimi giorni lo ha portato a diventare di 56 pagine, che è l’obiettivo percentuale che l’alleanza del cambiamento vuole ottenere, e visti gli ultimi sondaggi, è davvero alla nostra portata".

ale. cap.