Ricci: "Stagnazione". Antonini: allarmismo

"Le Marche purtroppo non crescono. Anche Banca d’Italia smentisce Acquaroli". Così l’eurodem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. "Per mesi, il governatore e la sua maggioranza hanno dipinto un quadro fatto di presunti successi economici e una regione in costante crescita – attacca –. Hanno sbandierato cifre e promesse, illudendo i cittadini con una narrazione autoreferenziale e disconnessa dalla realtà. I dati di Bankitalia, così come il rapporto Svimez, rivelano una verità ben più amara e preoccupante, malgrado i miliardi del Pnrr (e loro in Europa hanno votato contro) e i 14 miliardi per la ricostruzione. L’attività economica è cresciuta solo dello 0,4%, meno della media nazionale (0,7%). Un dato che non solo ci posiziona in coda, ma che conferma una stagnazione già registrata l’anno prima".

"Come al solito, la sinistra vede solo i dati che le fanno comodo per alimentare allarmismo e narrazione distorta della realtà – replica l’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Maria Antonini –. E anche un dato di fatto positivo diventa motivo per alimentare lo scontro. Il dato è chiaro: l’attività economica è cresciuta dello 0,4%, stesso risultato avuto dall’Emilia-Romagna. Il sistema economico e produttivo tiene e reagisce a fattori certo non dettati dalle politiche economiche della Regione. E non è stata questa amministrazione regionale a mandare in transizione economica le Marche, ma quella guidata dal Pd pesarese, che oggi invece pare avere soluzioni a tutti i mali".

Ottavia Firmani