Ricci tra sanità e opere: "Dimezzo le liste d’attesa. E decido sulla terza corsia"

GROTTAMMARE (Ascoli)Sala gremita e ovazione all’ingresso del candidato governatore del centrosinistra, Matteo Ricci, e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Al residence ‘Le Terrazze’ di Grottammare si sono rivisti gli storici personaggi della sinistra picena, segno del lavoro fatto da Ricci per ricompattare le fila della coalizione. Tra i presenti, anche i deputati dem Patrizia Prestipino, Claudio Mancini e Augusto Curti, insieme ai due candidati locali, Enrico Piergallini e Margherita Sorge. È andato subito al sodo, Matteo Ricci, evidenziando i punti cardine del programma. "Mancano pochi giorni alla scelta – ha esordito –, da una parte ci sarà la continuità della mediocrità e dall’altra la possibilità di cambiare nella speranza. Questa è la scelta che hanno i marchigiani. Sta crescendo un’onda giorno dopo giorno, perché le cose non vanno. La sanità va male, 150mila marchigiani non si curano più, l’economia è ferma e c’è la necessità di maggiore giustizia sociale". Sulle misure più urgenti da attuare, Ricci ha puntato deciso sulla sanità.

"Bisogna fare un investimento fortissimo sulla sanità pubblica, perché vogliamo dimezzare le liste d’attesa e per farlo abbiamo bisogno di assumere medici e infermieri – ha detto –. Poi abbiamo bisogno di rimettere in moto l’economia, che è ferma, e di aiutare le imprese rispetto ai dazi di Trump, cercando commesse in nuovi Paesi e aiutandole nell’applicazione dell’intelligenza artificiale nella manifattura e a fare stare meglio i lavoratori". A proposito di turismo, Ricci ha parlato di margini enormi di crescita. "Abbiamo avuto una stagione ’moscia’, perché gli italiani hanno tirato la cinghia, gli stipendi sono sempre gli stessi a fronte degli aumenti dei prezzi – ha aggiunto l’europarlamentare Pd –. Scontiamo la mancanza degli stranieri e per averli serve un grande progetto culturale e bisogna comunicare le Marche".

Quanto alle infrastrutture, Ricci ha aggiunto: "Dovevano finire velocemente i lavori sull’A14, invece anche oggi (ieri, ndr) è tutto intasato. Per cinque anni non hanno fatto una scelta. L’impegno che mi prendo con tutti è di fare due mesi di consultazioni ed entro la fine dell’anno decidere se fare la terza corsia oppure l’arretramento".

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha puntualizzato che "le Marche hanno bisogno di un cambiamento profondo per rilanciare la crescita, che migliori il servizio sanitario e valorizzi la straordinarietà di questa terra". "Matteo Ricci è la persona giusta, ha un’esperienza straordinaria di amministratore che sintetizza capacità, concretezza, visione con esperienza internazionale – ha detto Gualtieri –. La regione Marche ha delle grandi potenzialità e sta vivendo una crisi profonda economica, sociale e del suo sistema sanitario e turistico. Così rischia di essere marginalizzata. Con Matteo Ricci le Marche possono rinascere".