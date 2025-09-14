Rientro a scuola nelle Marche: meno iscritti e classi, i numeri per provincia

Ancona, 15 settembre 2025 - Ogni anno, tra fine agosto e primi di settembre, anche le Marche si preparano a un rituale che si ripete con puntualità: il rientro a scuola. Mentre nelle case si sentono i rumori delle cartelle che vengono svuotate o caricate di libri nuovi, e i banchi nelle aule si sistemano in vista dei prossimi mesi di studio, dietro le quinte si muove anche un quadro statistico importante, che racconta lo stato dell’istruzione della regione. Fattori come il calo demografico, l’inclusione degli studenti con disabilità e la distribuzione degli alunni nelle varie province sono elementi chiave per capire come il sistema scolastico sta rispondendo alle sfide contemporanee.

Secondo il recente report del ministero dell’Istruzione e del Merito, legato all’Ufficio scolastico regionale per le Marche, il prossimo anno scolastico conferma il trend di una lieve contrazione negli iscritti rispetto all’anno precedente. La popolazione scolastica complessiva nelle Marche, nell’annata 2024/25, era di 194.269 studenti, diminuita a 191.057 nel 2025/26, con una riduzione percentuale dell'1,65%. Anche il numero delle classi segue questo andamento, passando da 9.729 a 9.609 (-1,2%), ma con un aumento complessivo degli studenti con disabilità, che si attestano a 8.495 (-1,3%) rispetto agli 8.606 dell’anno precedente. Di seguito i numeri provincia per provincia.

Ancona continua a essere la provincia con il maggior numero di studenti, registrando 61.186 iscritti nell’anno 2025/26, con un calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Aumentano gli studenti con disabilità, che passano da 2.746 a 2.777 (+1,1%). Le classi complessive diminuiscono leggermente da 3.068 a 3.034 (-1,1%). Il rapporto alunni per classe nel complesso si attesta a circa 19,88 studenti, con valori leggermente più elevati nelle scuole secondarie di II grado (21,71 alunni per classe).

Ad Ascoli Piceno, il calo degli studenti è del 1,4%, con 46.048 iscritti nell’anno corrente. La diminuzione degli alunni con disabilità segue un trend opposto rispetto ad Ancona, scendendo leggermente a 2.096 (-0,8%). Le classi totali si riducono da 2.361 a 2.337 (-1%). Il rapporto studenti/classe è leggermente inferiore rispetto ad Ancona, con un’indicazione di circa 19,43 studenti per sezione nella scuola dell’infanzia e 21,70 nelle secondarie di II grado.

La provincia di Macerata mostra un calo più consistente nel numero degli studenti (-1,5%), con 39.580 iscritti. Anche qui, gli studenti con disabilità diminuiscono (-3,15%), scendendo a 1.690. Le classi passano da 2.031 a 2.004 (-1,5%). Interessante notare che il rapporto alunni per classe è simile alle altre province, con un leggero aumento nelle scuole secondarie di II grado a 21,63 studenti per classe.

Infine, Pesaro-Urbino registra il calo più accentuato degli studenti (-2,4%), con 44.243 iscritti nel 2025/26. Anche gli alunni con disabilità sono in calo (-3,5%), con un totale di 1.932. Le classi scendono leggermente a 2.234 (-1,5%). Il rapporto studenti per classe nelle secondarie di II grado è il più alto delle Marche, con 22,01 alunni per classe.

Il report, insomma, segnala un dato importante e sottile: nonostante la diminuzione degli iscritti, vi è una crescita o, quanto meno, una stabilità nel numero degli studenti con disabilità, che richiede da parte delle scuole un’attenzione crescente e risorse dedicate per garantire un’effettiva inclusione. Questo aspetto rappresenta una delle sfide più significative per il sistema educativo marchigiano nei prossimi anni, in linea con le politiche nazionali ed europee di equità. Le classi più “vuote” potrebbero rivelarsi un’opportunità per incrementare la qualità dell’insegnamento e personalizzare maggiormente l’apprendimento. Tuttavia, devono bilanciare questa situazione con la necessità di mantenere un’offerta formativa ampia ed efficace, anche in territori con popolazioni scolastiche ridotte.