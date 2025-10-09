Rinunce alle cure sopra la media

Nel 2024, il 10,6% dei marchigiani, oltre 157mila persone, ha dichiarato di avere rinunciato a una o più prestazioni sanitarie a fronte di una media italiana del 9,9%, con un incremento di 0,9 punti percentuali sul 2023. Di contro, l’aspettativa di vita alla nascita (dati 2024) nelle Marche è pari a 84,2 anni, superiore alla media nazionale (83,4). I dati emergono dall’ottavo Rapporto della Fondazione Gimbe. Nel 2023, la Regione Marche ha ricevuto quote di riparto del Fondo sanitario nazionale di 2.125 euro pro capite con un incremento di 66 euro, meno della media italiana (71 euro). Nel 2024 si è arrivati a 2.207 euro pro capite, più della media italiana. Sul fronte del personale sanitario, il dato relativo al 2023 mostra che nella regione ci sono 13,4 unità di personale sanitario ogni mille abitanti, un valore che supera la media italiana pari a 11,9.