Rivolta nelle Marche, i medici vanno in piazza: "La sanità pubblica non si vende: si difende"

Liste di attesa infinite, mobilità passiva, personale sanitario soggetto ad aggressioni e precarietà. Non si ferma l’ondata di proteste nei confronti della Regione dei vertici sanitari marchigiani. Ieri mattina, e non accadeva da tempo, tutte le sigle sindacali dei medici si sono ritrovate, unite e compatte, per dire ‘No’ al presunto smantellamento del Sistema sanitario regionale.

Sono giorni di vibranti proteste. Ieri mattina il sit-in organizzato da tutte le sigle sindacali regionali dei medici davanti all’ingresso dell’ospedale di Torrette, ad Ancona, al grido ‘Salviamo la sanità pubblica. Che non si vende, ma si difende’. Oggi, sempre ad Ancona, tocca all’Rsu dell’ospedale regionale anconetano manifestare davanti a palazzo Leopardi, sede del consiglio regionale per i quasi 500 precari dell’area del comparto, infermieri, oss, tecnici di laboratorio, amministrativi, ausiliari.

L’assessore alla sanità Saltamartini l’altro ieri ha annunciato la copertura della proroga di oltre 300 dipendenti dal 30 giugno al 31 ottobre che vanno ad aggiungersi ai circa 150 che hanno già goduto del provvedimento. Il problema di fondo però resta: "Ben venga la proroga, ma noi chiediamo la stabilizzazione dei precari, basta rinnovare i loro contratti ogni quattro mesi. Per questo motivo lo stato di agitazione va avanti" spiegano i vertici della Rappresentanza sindacale unitaria di Torrette. Le maestranze protestano e intanto le conseguenze della gestione della sanità regionale finiscono addosso ai cittadini, sempre più costretti a non curarsi a causa delle liste d’attesa ormai fuori controllo, con la sola alternativa del privato, convenzionato e non. La protesta ieri mattina a Torrette è stata molto partecipata. Medici, veterinari, dirigenti sanitari, associazioni di cittadini e pazienti si sono mobilitati in difesa del Servizio sanitario nazionale in tutta Italia, compresa Ancona che ha rappresentato tutte le Marche, prima con il sit-in e poi riuniti in assemblea nell’’auditorium ‘Totti’: "Non siamo né angeli né eroi, vogliamo soltanto fare il nostro mestiere e aiutare la cittadinanza" è stato detto dai referenti delle varie sigle sindacali categoria presenti ieri mattina.

Una lista lunghissima: Aaroi-Emac, Anaao Assomed Marche, Cgil, Cimo-Fesmed-Anpo-Ascoti, Cisl, Fassid, Fvm, Uil. Inoltre, hanno animato il dibattito i referenti di molte associazioni e comitati dei cittadini come IOM Ancona, Comitato Cittadini Inrca, Cittadinanza Attiva, Comitato Salviamo la Sanità Pubblica Marche: "Per la prima volta oggi siamo tutti dalla stessa parte perché se crolla la sanità pubblica, crolla la salute e il welfare. Chiediamo di riprendere un discorso, ormai interrotto vent’anni fa, di alleanza, dove la salute dei cittadini sia al centro della politica sanitaria e non i numeri e non un conto da far portare".