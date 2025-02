Salotto del Montefeltro: "Diamo 5mila euro a chi viene da noi"

FRONTINO (Pesaro e Urbino)

Lo chiamano il salotto del Montefeltro. Tanto che Carlo Bo, ai tempi rettore dell’Università di Urbino, a Frontino decise di sedersi. Ci fondò un premio nazionale di cultura, 44 anni fa, col sindaco Antonio Mariani. Tonino Guerra, Sergio Zavoli e Carlo Rubbia sono alcuni dei nomi che qui hanno messo piede. Segno che anche i piccoli borghi possono dire la loro. "Serve visione, un Comune va gestito meglio di una casa", dice Andrea Spagna, dal 2012 sindaco del più piccolo Comune del Pesarese. Dal 2022 al 2024, il Comune ha dato anche un contributo di 5mila euro a chi decideva di prendere la residenza o di aprire un’attività commerciale e ne hanno usufruito sei famiglie.

Sindaco Spagna, i servizi diminuiscono, soprattutto nei borghi. Da voi come va?

"A livello di popolazione siamo circa 300, anni fa eravamo scesi a un minimo di 280. Sono arrivati nuovi residenti, italiani e stranieri. L’andamento demografico è sotto gli occhi di tutti e le piccole realtà ne risentono molto di più. Abbiamo una scuola primaria e una d’infanzia, ma questa dal prossimo anno potrebbe avere problemi. Ufficio postale, bar, alimentari e farmacia, c’è tutto. Compresi due medici, che coprono a turni il Comune. Ma manca una banca".

E il turismo?

"Abbiamo sedici strutture ricettive e nel 2018 siamo arrivati a 13mila pernottamenti: un record. Ora stiamo vivendo un periodo di transizione con la ristrutturazione dell’hotel La Rocca dei Malatesta. Il turismo è di prossimità ed essere tra ’I borghi più belli d’Italia’, come avere ottenuto la Bandiera Arancione, ci ha dato forza".

Progetti?

"Presto apriremo una struttura socio-sanitaria, che accoglierà i giovani con disabilità. Questi servizi devono essere delocalizzati dai grandi Comuni, i borghi offrono un ambiente più tranquillo".

E con le spese come fate?

"Il Comune è proprietario di due alberghi e altrettanti ristoranti. Dal 2012 il centro è tutto illuminato al led. E dal 2016 abbiamo una centrale a biomasse: con gli scarti del legno, non industriali, scaldiamo asilo, scuola e municipio. Nel 2024, per tutte e tre le strutture, abbiamo speso 1.600 euro. E pensare che dieci anni fa, solo la scuola, ci costava 11mila euro. Con questi interventi abbiamo risparmiato 120mila euro. Ora, però, siamo preoccupati per il taglio dei fondi ai piccoli Comuni. Per questo, ho scritto una lettera al presidente Sergio Mattarella".

nic. mas.