Scarpe, è crisi nera. L’export giù del 9%. E la cassa fa boom

Anche nel 2025 il quadro congiunturale che interessa il settore calzaturiero presenta tinte fosche. Nei primi sei mesi dell’anno, nelle Marche, l’export di calzature e parti risulta in flessione del 9,1% in valore sullo stesso periodo dell’anno scorso. Le prime cinque destinazioni dell’export marchigiano, che coprono il 46,2% del totale, sono: Francia (-10,7%), Germania (+2%), Stati Uniti (-19,8%), Cina (-21%) e Belgio (-9,3%). Continua irrisolta, stante la prosecuzione del conflitto, la questione dei Paesi dell’ex blocco sovietico: la Russia, settimo mercato dell’export calzaturiero marchigiano, segna un -21,6%, mentre l’Ucraina, trentunesimo, un -8,5%. Bene invece la Polonia, ottava destinazione regionale, che presenta un balzo pari al +42,4%.

L’analisi – condotta dal centro studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici – evidenzia che in valori assoluti l’ammontare delle esportazioni di calzature marchigiane nei primi sei mesi del 2025 è stato pari a 559,21 milioni contro i 658,88 dello stesso periodo dell’anno scorso. Il principale Paese di destinazione resta la Francia, dove le esportazioni sono passate da 97,36 milioni del 2024 agli attuali 86,98. Al secondo posto figura la Germania, che dopo un lungo periodo di flessione delle esportazioni, nel periodo preso in considerazione ha fatto registrare un seppur lieve incremento, da 74,93 milioni nel 2024 a 76,46. Complici le incertezze sui dazi, che hanno influito sulle decisioni di acquisto dei buyers, l’andamento delle esportazioni negli Usa è ancora in discesa: qui sono passate da 57,62 milioni di euro del 2024 a 46,19 milioni dei primi sei mesi di quest’anno. E continua a preoccupare anche il trend delle esportazioni nei confronti della Cina, scese dai 45,08 milioni di euro del 2024 fino a 35,60.

I calzaturieri marchigiani sono sempre impegnati a conquistare nuovi spazi commerciali nei mercati internazionali. Un esempio è la Polonia, dove le esportazioni sono cresciute dai 15,10 milioni dell’anno scorso a 21,49 milioni del primo semestre di quest’anno. Idem per gli Emirati Arabi Uniti: qui l’export ha avuto un balzo del 34,8%, da 9,56 a 12,89 milioni di euro. La quota delle Marche sul totale delle esportazioni di calzature italiane nel primo semestre 2025, in valore, è pari al 10,1%, lievemente inferiore rispetto al 10,9% del primo semestre del 2024. Le Marche si confermano la quarta regione italiana per fatturato export "calzature+part", dopo Lombardia, Veneto e Toscana.

Dall’analisi congiunturale emergono purtroppo indicazioni non positive anche per la demografia delle imprese e l’occupazione. Nel primo trimestre del 2025 – qui si fermano al momento i dati regionali disponibili, per l’entrata in vigore ad aprile della nuova classificazione Ateco – il numero di imprese attive nelle Marche (calzaturifici e produttori di parti) ha registrato, secondo Infocamere-Movimprese, un calo di 52 aziende (tra industria e artigianato), pari al 2,3% rispetto a dicembre del 2024, accompagnato da un saldo negativo di 187 addetti.

Quanto invece alle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate dall’Inps per le imprese marchigiane della filiera della pelle, nel primo semestre del 2025 si registra un aumento del 26,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: sono infatti state autorizzate oltre 3,1 milioni di ore di cassa integrazione, numero superiore del 162,4% anche rispetto alla situazione pre-Covid dei primi sei mesi 2019.