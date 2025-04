Fai, i luoghi del cuore da salvare nelle Marche: la classifica

Ancona, 11 aprile 2025 - Continuano a crescere i luoghi del cuore dei cittadini italiani con la dodicesima edizione del censimento del Fai. E così, anche in questa edizione, un'ampia partecipazione dei visitatori ha portato a stilare la classifica dei luoghi più amati.

Oltre 11 milioni di voti sono stati raccolti, coinvolgendo più di 39.000 luoghi in tutta Italia. È Nidastore, il piccolo borgo nel comune di Arcevia, nell’anconetano, a classificarsi come luogo più votato nelle Marche, con 5.430 voti. E, a partire dal 12 giugno (data di pubblicazione della classifica definitiva ndr.) i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.500 voti potranno partecipare al bando, per richiedere un contributo economico per progetti di restauro o valorizzazione.