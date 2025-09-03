Schlein spinge Ricci: "Con lui sanità per tutti. C’è crisi nera in regione"

di Giacomo GiampieriANCONARicci si prepara a chiudere: "Non accetteremo mai ciò che è successo in questi ultimi cinque anni, il fatto che si curano solo coloro che hanno i soldi e la carta di credito, mentre chi non ha i soldi aspetta mesi e anni", invocando, il suo slogan, del "cambio di Marche". E la segreteria nazionale del Pd, tra selfie e strette di mano con i cittadini, fa partire l’applauso: "Bravo Matteo". Inanellerà, di lì a poco, i motivi per cui "i marchigiani hanno una grande possibilità il 28 e il 29 settembre di cambiare per non scegliere di andare avanti con chi taglia la sanità pubblica perché la vuole a misura del portafoglio delle persone".

Ancona, 2 settembre. Elly Schlein arriva puntuale davanti all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (ma da Roma, nel pomeriggio, verrà ripresa dal capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami: "Se avessi preso informazioni avresti saputo che l’ospedale dietro di te, Torrette di Ancona, è un’eccellenza marchigiana e italiana: per anni primo ospedale pubblico italiano, come accertato da un ente terzo come Agenas", che poi difende l’operato di Francesco Acquaroli e centrodestra per la gestione sanitaria). Ed è subito netta, Schlein, nel tracciare la linea: "La prima grande battaglia di Ricci quando sarà presidente sarà la difesa della sanità pubblica universalistica, che ti cura a prescindere dal comune in cui sei nato, nel centro di Ancona o a Force. La sanità del futuro è quella del territorio, delle case e degli ospedali di comunità – aggiunge –. Cose che Meloni e il Governo di destra che sostiene Acquaroli stano tagliando, anche nei fondi del Pnrr. Perché non credono nella sanità diffusa. Tagliano e rivendicano di aver fatto il più grande investimento nella sanità: bugia. Meloni sa che la spesa sanitaria si calcola sul Pil. E la spesa sanitaria sul Pil da quando Meloni è presidente è scesa fino ai minimi storici".

Schlein offre due storie "raccolte nelle Marche". Quella di un medico di Osimo, "che mi ha detto “quando abbiamo iniziato, avevamo un sogno, la missione di lavorare nel pubblico. Oggi ci sentiamo come le rane bollite di quella favola e non ci rendiamo conto che gli ospedali si svuotano di medici e infermieri“", riporta la segretaria. "Siamo qui a supporto di quel personale del pubblico che fa immensa fatica". La seconda: "A Pesaro, dopo un comizio, una signora con una diagnosi di tumore mi ha detto “non sono riuscita a prenotare nel pubblico per la troppa attesa e ho dovuto tirare fuori 500 euro“. Una cosa che non dimenticherò – confessa Schlein –. Mi ha poi detto: “Io i soldi li ho trovati. Ma chi non ce li ha, rinuncia a curarsi“. È per loro che facciamo questa battaglia nelle Marche. Anche per interrompere un governo regionale che sta spendendo 160 milioni di euro per la migrazione sanitaria (la mobilità passiva, ndr) in altre regioni".

Il voto nelle Marche, banco di prova per i piani alti? "Non crediamo nell’estrapolazione nazionale dei risultati regionali", taglia corto Schlein. Che poi parte per Fabriano, per un focus su aree interne e vertenze industriali ("Non si può rinunciare alla manifattura, non si può pensare solo a servizi e turismo. Questo Governo non ha messo in campo nessuna politica industriale", dirà). Ultimo passaggio, a Porto Potenza Picena per la Festa dell’Unità del Pd. Organizzata quasi "in casa" del governatore uscente Acquaroli, che chiuderà (ad Ancona) la campagna con i leader nazionali il 17 settembre. Ma anche Schlein promette: "Se tornerò nelle Marche? Certamente".