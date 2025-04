Scontro in Consiglio regionale sulle liste di presa in carico

Sugli ’esodati’ del Cup – i pazienti che non riescono a prenotare una visita e sono inseriti nelle liste di presa in carico – scontro in Consiglio regionale tra Romano Carancini (Pd), che vuole sapere quanti sono, e l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, che dice di non avere quei numeri. "Le persone che si rivolgono al Cup e non possono ricevere le prestazioni richieste, sono inserite in apposite liste di presa in carico – dice –, ma Saltamartini senza alcuna vergogna prima ha rifiutato di fornire i numeri e oggi (ieri, ndr) ne ha negato l’esistenza. Mai mi sarei aspettato che si arrivasse a negare non solo la comunicazione dei dati, ma persino la loro esistenza, l’assessorato alla sanità ha l’obbligo di conservarli. Ma cadrebbe la favola sulla quale puntare alle elezioni". Saltamartini ha risposto con i dati dell’Ars (Agenzia regionale sanitaria). Nel periodo tra novembre 2024 e marzo 2025 sono state svolte 59.606 prestazioni di tipo B (entro 10 giorni), il 92% nei tempi (54.659); 88.362 di tipo D (a 30 giorni), 79.454 nei tempi (90%). Le prestazioni con priorità P (non urgente) sono state 83.454, 72.068 nei tempi (86%). "Il servizio sanitario andava potenziato – ribatte – e quest’anno il centrodestra ha portato il fondo sanitario nazionale a 136 miliardi".