Scuola e vacanze di Carnevale: il calendario 2025 nelle Marche

Ancona, 4 febbraio 2025 – Anche quest’anno, a Carnevale, le scuole delle Marche restano regolarmente aperte. A differenza di altre regioni, come Veneto, Abruzzo, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Basilicata, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Sardegna, nelle Marche martedì grasso, 4 marzo (e i giorni precedenti) si farà regolarmente lezione. Tuttavia, molti istituti, soprattutto alla primaria, scelgono di festeggiare comunque il martedì grasso, permettendo agli alunni di entrare in classe mascherati. Una ricreazione un po’ più lunga in certi casi, in altri tutte le 5 ore.

Il Carnevale non è una festività riconosciuta in modo istituzionale, quindi le scuole non chiudono, anche se gli istituti hanno la facoltà di modificare leggermente il calendario anticipando la data di apertura o posticipando quella di chiusura, oppure possono avere un minimo di autonomia per richiedere alcuni giorni di sospensione dell’attività. Però di fatto le scuole sono aperte.

Resta comunque una festa molto sentita nella nostra regione. E sono tanti gli eventi sparsi, da nord a sud delle Marche, con una lunga tradizione. Tra i più gettonati i Carnevali storici, tra cui quello di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino), il più antico della regione e secondo d’Italia dopo Venezia, e quelli di Ascoli Piceno e Offida (nell’Ascolano).

Quello di Fano, ad esempio, ha origine nel 1347; per l’edizione 2025 è dedicato al tema "I sogni son desideri". E la città è pronta ad accogliere la manifestazione dal 16 febbraio al 4 marzo con tre fine settimana di eventi che animeranno la città di sfilate dei grandi carri allegorici, il famoso "getto di dolciumi" con quintali di dolcetti lanciati dai carri in sfilata lungo le vie della città e spettacoli. Tradizione e innovazione si fondono nel "Viaggio con Vulon" la maschera simbolo del carnevale che guida i partecipanti in un viaggio immaginario ma reale tra musica, dolciumi, grandi cari e sorrisi.

Ascoli quest’anno, oltre al tradizionale Carnevale in piazza del Popolo, presenta una novità: il “Gran ballo a corte”, un viaggio nell’eleganza del XVIII e XIX secolo in programma al teatro Ventidio Basso venerdì 28 febbraio.

Il Carnevale di Offida risale al 1500; martedì 4 marzo ci sarà la festa in piazza e ‘Maschere in festa’ con premiazione per il miglior gruppo e alle 19 l’ accensione dei “Vlurd”. Si tratta della storica sfilata di fasci di canne infuocati, che attraversa il paese terminando con un grande falò nella piazza principale.

Da Natale, quindi, bisognerà aspettare Pasqua per fare vacanza. Queste dureranno da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile, con ritorno a scuola mercoledì 23 aprile. Ma poi il 25 si stacca di nuovo per il ponte dell’anniversario della Liberazione. Lezioni sospese anche venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio (ponte Festa dei lavoratori), poiché quest’anno il primo maggio capita di giovedì.