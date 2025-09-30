Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Marche
CronacaSmit cresce nelle Marche. Accordo per la Salvucci
30 set 2025
REDAZIONE MARCHE
Smit cresce nelle Marche. Accordo per la Salvucci

Smit, società del settore riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, controllata da Lindbergh spa (Egm: Ldb) si espande nelle Marche: siglato un accordo preliminare per acquisizione l’azienda Salvucci Maurizio e c. Snc del Maceratese. L’operazione avverrà attraverso l’azienda de Gatti Ermanno srl, che fa parte del Gruppo Smit, che acquisirà il 100% dell’azienda concorrente. Lindbergh Spa è un Gruppo, guidato dal Ceo Michele Corradi, che impiega circa 200 dipendenti e che offre servizi nei settori Mro (Maintenance, repair & operations), Hvac (Heating, ventilation, air conditioning). La Salvucci Maurizio, ricorda Smit, "vanta un’esperienza ultratrentennale nei servizi di manutenzione, assistenza e installazione di caldaie e climatizzatori per clienti perlopiù privati". Al 31 dicembre 2024, Salvucci Maurizio Snc ha registrato ricavi per 996mila euro. Il closing è previsto entro il 10 ottobre prossimo, ha un valore complessivo pari a euro 459mila euro.

