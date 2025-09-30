Smit cresce nelle Marche. Accordo per la Salvucci

Smit, società del settore riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, controllata da Lindbergh spa (Egm: Ldb) si espande nelle Marche: siglato un accordo preliminare per acquisizione l’azienda Salvucci Maurizio e c. Snc del Maceratese. L’operazione avverrà attraverso l’azienda de Gatti Ermanno srl, che fa parte del Gruppo Smit, che acquisirà il 100% dell’azienda concorrente. Lindbergh Spa è un Gruppo, guidato dal Ceo Michele Corradi, che impiega circa 200 dipendenti e che offre servizi nei settori Mro (Maintenance, repair & operations), Hvac (Heating, ventilation, air conditioning). La Salvucci Maurizio, ricorda Smit, "vanta un’esperienza ultratrentennale nei servizi di manutenzione, assistenza e installazione di caldaie e climatizzatori per clienti perlopiù privati". Al 31 dicembre 2024, Salvucci Maurizio Snc ha registrato ricavi per 996mila euro. Il closing è previsto entro il 10 ottobre prossimo, ha un valore complessivo pari a euro 459mila euro.