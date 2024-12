Sole e neve, via alla stagione sciistica: divertimento in quota nelle Marche

Macerata, 7 dicembre 2024 – Sole e divertimento in quota, oggi, sulle montagne del Maceratese. Nel resto delle Marche, dall’Ascolano al Pesarese, ci sarà ancora da attendere per l’arrivo della neve e l’apertura degli impianti. È iniziata, anche se per principianti e bambini, la stagione sciistica a Bolognola e nel comprensorio di Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano.

Bolognola, via alla stagione sciistica: divertimento per adulti e bambini

“Prima giornata di apertura del campo scuola e domani si replica, in attesa per il prossimo weekend di poter aprire anche Pintura 1”, spiega la società Bolognola Ski. Oggi e domani sono aperti i tapis roulant Scoiattolo, a servizio del campo scuola, e Madonnina, a servizio dell’area bob/slittini. Operativi anche tutti i noleggi e la scuola sci. ZChalet aperto dalle 9 alle 20; qui domani, dalle 14.30, si balla con il party Aprês-Ski. Intanto i gestori stanno producendo neve sulla pista 1, contando di aprire anche questa nella seconda parte della prossima settimana.

Sarnano

A Frontignano oggi e domani è aperta la seggiovia per il Natale in vetta, oltre al rifugio Saliere, con i mercatini e la casetta di Babbo Natale. In attesa della neve per poter aprire le piste da sci, da questo weekend sono operativi la seggiovia e il Lounge bar e ristorante dalle 10.30 alle 17 (oggi anche apertura serale per la cena in quota). Si può fare un giro per il mercatino natalizio, il bosco dei folletti. Sia oggi che domani, alle 15, arriva Babbo Natale in seggiovia.

Sarnano

Anche a Sarnano “l’attesa è finita”. “Dopo le modeste nevicate dei giorni scorsi, annunciamo l’apertura, oggi e domani, delle piste Maddalena baby A e B per slittini – hanno spiegato da Sarnano Neve -, con il tapis roulant Maddalena baby”. Anche in questo caso sono attivi i campi scuola per principianti e bambini. La biglietteria è aperta alla cassa zona lago dalle 8.30 alle 16.

Bolognola

Da domenica scorsa, Baita Solaria, a Santa Maria Maddalena, ha dato il via alla stagione con un pranzo spettacolo sold out. Tanti gli appuntamenti in programma, fino al Capodanno in alta quota; ad esempio domenica 15 dicembre c’è un pranzo con Stefano Masciarelli e il fisarmonicista elettronico Diego Trivellini per un viaggio nella vita e nella musica di Ennio Morricone.

Sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, non c'è neve a sufficienza per aprire, ma qualora dovesse nevicare gli impianti (con una seggiovia e il tappeto) sono pronti. Qui l’innevamento artificiale non è ancora presente, ma è previsto. Intanto è stata realizzata, a inizio anno, una struttura temporanea, prefabbricata per offrire ospitalità in sicurezza, in attesa della ricostruzione del rifugio "Nido delle aquile".