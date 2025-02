Sos Ance: "Così demoliscono l’edilizia"

Un settore che contribuisce per il 9,7% al Pil regionale e conta oltre 43mila addetti. Quello di chi è abituato a costruire. Ma che "rischia di essere demolito". Parole pronunciate ieri ad Ancona dal presidente di Ance Marche, Stefano Violoni, accendendo tre spie rosse sulle difficoltà del comparto tra ribasso del prezzario, commesse finanziariamente non realizzabili e scadenza del 110%, che si traducono in "totale incertezza" per le imprese. In particolare, le preoccupazioni sono avvertite nel cratere del sisma. "Comprendiamo e condividiamo l’intento di trovare una soluzione per portare avanti la ricostruzione nell’era post-superbonus, tuttavia riteniamo le misure finora individuate totalmente inadeguate – l’allarme di Carlo Resparambia, vicepresidente regionale e coordinatore Ance per il sisma centro Italia –. Se nulla cambia, la ricostruzione è in bilico". Hanno alzato la voce, gli imprenditori, tremando per l’ordinanza commissariale prossima all’emanazione, che spingerebbe ad avere come riferimento il prezzario del cratere fermo al 2022 e che, per i costruttori, obbligherebbe le imprese a realizzare opere sottocosto. "Logica contraddittoria – l’affondo di Massimo Ubaldi, presidente Ance Ascoli –, perché riconosce un maggior contributo di qualche punto percentuale, tra 3 e 5%, ma solo se si fanno lavori che costano meno". Hanno segnalato, i costruttori, che "l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi a oggi non si è mai riunito, mentre risulta che la struttura commissariale abbia affidato l’aggiornamento del Puc a una società privata, la Dei, che parallelamente pubblica listini nazionali con prezzi notevolmente superiori". Per Massimiliano Celi (Ance Fermo), "significa disconoscere il lavoro delle Regioni per aggiornare i prezzari di opere pubbliche che rispecchiano meglio del Puc la realtà del mercato delle forniture". Urge una strategia adeguata, onde evitare cantieri abbandonati e incompiute. Enrico Crucianelli, presidente Ance Macerata, sulla scadenza del 110: "Si consenta almeno a chi ha prenotato il plafond entro il 2024 di portare a compimento i lavori in serenità e sicurezza eliminando la tagliola di fine 2025". Fiato sospeso, infine, per il prezzario Marche 2025, approvato dalla Commissione a fine anno, ma non ancora pubblicato.

Giacomo Giampieri