Sos dottori di famiglia. Ecco il corso triennale con 160 borse di studio

Attivato dalla Regione il corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2025-2028, con borsa di studio. Saranno ammessi al corso triennale 160 medici. Le borse di studio sono così finanziate: 47 con risorse del fondo sanitario nazionale destinato alla formazione in medicina generale, 113 con altre risorse messe a disposizione dalla Regione nel bilancio 2025-2027. "Fin dall’inizio del mandato abbiamo voluto investire risorse per la formazione di nuovi medici – dice il governatore Acquaroli –, che rappresenta un passo fondamentale per affrontare il ricambio generazionale e assicurare la presenza più capillare di professionisti sul territorio. È una scelta strategica, che guarda al futuro della sanità con visione e responsabilità". "Questo intervento conferma l’impegno della Regione e la determinazione nel fronteggiare la carenza di medici di medicina generale", aggiunge l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini.

Secondo l’ultimo report Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a un medico generico ogni 1.200 assistiti, al primo gennaio del 2024 in regione ne mancavano 136, ma il numero è destinato ad aumentare. Per questo la Regione ha stanziato risorse per finanziare borse di studio aggiuntive. Ora si procederà con l’adozione di un decreto dirigenziale per l’emanazione del bando di concorso. Il testo è stato concordato con le altre Regioni e approvato dalla commissione salute. Il bando sarà pubblicato su Bur Marche, siti istituzionali e per estratto sulla Gazzetta ufficiale. La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione con una procedura informatizzata online predisposta dalla Regione. Il corso avrà inizio entro dicembre e comporterà l’impegno dei partecipanti a tempo pieno. Per il conseguimento del diploma di formazione in medicina generale, al termine dei 36 mesi di formazione, i candidati dovranno quindi sostenere un esame, che si svolgerà in Regione.