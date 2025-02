Sos olive all’ascolana. L’appello al ministero: "Ora stop ai tarocchi"

La questione delle "finte" olive all’ascolana è diventata un "problema nazionale". Infatti, la lettera inviata dal Consorzio di tutela dell’oliva ascolana del Piceno dop al ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, nella quale si chiedono subito maggiori controlli, ha avuto i primi effetti, e ieri anche una troupe di Mediaset è arrivata ad Ascoli per occuparsi del caso. Il presidente del Consorzio, Primo Valenti, ha provato così a spiegare quello che sta succedendo.

Presidente Valenti, sono davvero così tante le confezioni di olive all’ascolana tarocche?

"L’oliva ascolana del Piceno è una dop, ma nonostante la tutela che dovrebbe derivare dalla Denominazione di origine protetta, è uno dei prodotti più imitati del made in Italy. Pare che solo una confezione su dieci sia in regola con la dop. Non c’è supermercato che non venda ‘olive all’ascolana’, ma salvo rarissime eccezioni, si tratta di imitazioni che non c’entrano niente con la dop e non rispettano il disciplinare soprattutto negli ingredienti del ripieno. E quindi spesso sono poco gustose, per non dire immangiabili".

In teoria, quindi, non dovrebbe essere così difficile fare controlli accurati?

"Nei mesi scorsi i carabinieri forestali hanno eseguito una serie di verifiche, visitando alcuni produttori del Piceno ed elevando anche sanzioni, ma l’azione di contrasto poi si è fermata. L’ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari non ha dato seguito alle multe comminate. La causa è una ‘interpretazione’ assunta negli anni successivi alla registrazione della dop, nata nel 2005, ovvero che i termini ‘oliva ascolana’ e ‘oliva all’Ascolana’ siano divenuti nel tempo di uso comune e che l’uso degli stessi non contrasti con la protezione accordata alla dop. Il tutto riportato in una nota che non ha alcun valore legale, ma che sta bloccando la tutela. La Corte di giustizia europea, però, in più occasioni ha precisato l’esatto contrario, tanto che recenti sentenze della Cassazione hanno tutelato il ‘Prosciutto di Modena’ e il ‘Pecorino Sardo’. Insomma, serve chiarezza e la politica deve comprendere il valore aggiunto che rappresenta una dop e dunque aiutarci a proteggerla. Non vogliamo delle spaccature, ma vogliamo unire e proteggere chi produce olive all’ascolana rispettando in disciplinare della dop".

La lettera inviata al ministero sta creando la giusta attenzione sul caso?

"Come Consorzio di tutela, abbiamo chiesto aiuto anche a Cia, Copagri, Coldiretti e Confagricoltura, anche perché questo è un prodotto agricolo, ereditato dai nostri avi e può creare tantissima economia negli 87 Comuni tra le province di Fermo, Ascoli e Teramo. Le ‘false’ olive all’ascolana non partono solo dal Piceno. Ci sono importanti poli produttivi a Brescia, Latina e Mestre, ma anche in Grecia e in Turchia per quanto riguarda le olive verdi. E ora serve un’azione definitiva".