Sos tagli, piccoli Comuni rischiano il default

Il taglio dei fondi da parte del governo ai piccoli Comuni finisce in Consiglio regionale. A fare da portavoce è stato il civico Giacomo Rossi. Ma fuori dall’aula il grido dall’allarme arriva anche dall’Anci Marche, rappresentato dal presidente Marco Fioravanti, il sindaco di Ascoli. "Siamo al fianco dei Comuni sotto i mille abitanti. In cinquanta, con la legge di bilancio, rischiano il definanziamento. Parleremo con il governo". A essere colpiti da questo taglio sono 17 Comuni della provincia di Macerata, 15 della provincia di Fermo, dieci di Pesaro e Urbino, sei dell’Ascolano e due della provincia di Ancona. Il consigliere Rossi ha presentato un’interpellanza, che diventerà mozione, per chiedere alla giunta "se intende sollecitare il governo affinché possa sostenere gli enti locali con misure alternative o se si attiverà per chiedere di rivalutare i tagli". Nelle Marche, circa il 25% dei Comuni hanno meno di mille abitanti. "Questo taglio è una stangata. Una lenta agonia: non possono essere lasciati senza ossigeno o fatti morire, senza servizi, né soldi. I cittadini di questi Comuni hanno gli stessi diritti degli altri. Altrimenti decidiamo di chiudere i Comuni sotto i cinquecento abitanti, facendo una riflessione", ha spiegato Rossi. L’assessore agli enti locali, Goffredo Brandoni, nel rispondere, ha ricordato quanto la Regione sta facendo per i borghi. "I tagli non sono lineari, ovvero sono accompagnati da misure di sostegno per gli enti locali in maggiore difficoltà. Siamo disponibili ad avviare ulteriori iniziative per superare le criticità che dovessero manifestarsi".

nic. mas.