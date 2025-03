Spendi un euro e hai un tetto. Finora è stato un flop

Sono annunci che non passano inosservati: la possibilità di acquistare una casa a 1 euro in piccoli e, spesso bellissimi, borghi della provincia italiana è una di quelle idee che solleticano. Una decisione che, l’esperienza di questi ultimi anni ha insegnato, va però presa con molta consapevolezza perché l’acquisto può rivelarsi più complicato e più oneroso di quel che ci aspetta.

Nelle Marche sono due i comuni che hanno pubblicato un bando per la vendita di case a 1 euro: Cantiano nella provincia di Pesaro e Monte Urano nel Fermano. Cantiano, circa 2mila abitanti, 360 metri di altitudine ha pubblicato il primo bando nel 2018. "Abbiamo avuto subito un’eco mediatica importante – racconta l’assessore all’Urbanistica Filippo Gentilotti - . Sono arrivate oltre duemila email da tutto il mondo, dal Nord Europa, dall’America fin dall’Australia. Poi in mezzo c’è stato il Covid e tutto ha subito un rallentamento". Dopo 7 anni, i progetti di acquisto che sono andati a buon fine sono due, ma i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati. "Una casa nel centro storico è stata acquistata da un’americana – prosegue Gentilotti – mentre un casolare con terreno se l’è aggiudicato un brasiliano. Si tratta però in entrambi i casi di interventi molto complessi".

Dopo un primo bando andato deserto, non demorde invece il comune di Monte Urano, 16 kmq di estensione con 8mila abitanti. "Riteniamo che sia un’opportunità per contrastare lo spopolamento – sostiene il sindaco Andrea Leoni - . interessante per chi è in smartworking, per le giovani coppie, ma anche per gli stranieri. Rilanceremo incontri"

