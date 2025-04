"Spendo l’essenziale. Al primo imprevisto i conti non tornano"

OSIMO (Ancona)

Angelo Burini vive a Osimo Stazione, ha 72 anni e da settembre del 2020 è in pensione. Dopo trentotto anni di lavoro, oggi si trova a fare i conti con una pensione modesta e il costo della vita che è in continua crescita.

Burini, cosa fa per vivere?

"Sono in pensione da settembre 2020. L’ultimo lavoro che ho fatto è stato il collaboratore scolastico, lo sono stato per diciotto anni. Prima, invece, ho svolto altri lavori per vent’anni. La mia pensione non è la minima, ma non è neppure altissima: poco più di mille euro al mese, e viverci non è tanto facile".

Riesce a sostenere le spese?

"All’inizio, nel 2020, percepivo addirittura meno di mille euro, poi dopo qualche anno l’Inps ha rifatto i conteggi e mi ha dato un conguaglio, portandomi sopra mille euro. Il problema è che intanto sono aumentate tutte le spese: luce, gas, condominio, generi alimentari. Per fortuna ho la casa di proprietà e non pago l’affitto, altrimenti non ce la farei. Già così arrivo a malapena alla fine del mese e devo fare attenzione alle spese, dando la priorità a quelle necessarie e tralasciando quelle meno urgenti. E poi, ogni tanto, aiuto i miei figli, che hanno lavori precari. Come padre do la priorità a loro, e se posso, ci sono. È il minimo che un genitore possa fare, ma significa fare i conti all’osso".

Prima riusciva a risparmiare? "Riuscivo a mettere da parte qualcosa, anche solo 50 euro al mese in un piano di accumulo. Era una piccola sicurezza, un modo per non sentirmi del tutto scoperto in caso di imprevisti. Ora non ci riesco più. Tutto quello che prendo lo devo usare per vivere. Non c’è più margine".

Ha mai pensato di rimettersi a lavorare?

"Ho 72 anni compiuti da poco. Ho pensato di arrotondare con qualche lavoretto, ma chi mi assume a questa età? Le opportunità per i pensionati non sono molte, ma se trovassi qualcosa alla mia portata, lo farei. Ogni mese è un conto alla rovescia per far quadrare tutto, sperando che non ci siano imprevisti".