Spiagge per cani nelle Marche: la mappa di dove si va al mare con Fido

Ancona, 18 giugno 2023 – Nelle Marche si può fare una vacanza serena con il proprio cane. Le stime parlano di quattro famiglie su dieci in Italia, quasi la metà degli italiani ha in casa un animale domestico. Chi possiede un cane, in particolare, è abituato a vivere a sei zampe, a programmare le vacanze senza rinunciare alla compagnia dell’elemento peloso della famiglia. Ecco allora che i conti sono presto fatti, si tratta di una fetta importante di turismo. E dunque ci siamo adeguati, anche se la regione Marche ha fatto fatica a trovare la strada, per anni le spiagge sono state off limits, da giugno a settembre se ti azzardavi a toccare sabbia erano multe salate, occhiatacce dei bagnanti, litigate, bagni vietati ai cani a meno che non servissero per salvare qualcuno che affogava.

Da qualche anno le cose però sono cambiate anche qui, a fare scuola il nord delle Marche, partendo da Fano dove è nato l’Animalido, la grande spiaggia attrezzata per padroni e quadrupedi, con tanto di accesso al mare. A seguire si sono aggiunti altri gestori sensibili, con meno servizi ma tanta buona volontà, e questo ha portato ad un cambiamento anche negli alberghi e nelle strutture ricettive.

Per orientarsi basta visitare i siti specializzati, il primo nato sull’argomento è Dog Welcome, dal 1999 la guida per i viaggiatori a sei zampe, con la situazione regione per regione di spiagge, alberghi, agriturismi, ristoranti. La zona di Fano è dog welcome certificata, con Animalido anche Islamorada che pure offre servizi extra e persino la tolettatura per riportare a casa il cane senza residui di sale e di sabbia.

Tra Senigallia, Numana e Ancona si può scegliere tra diversi tratti di costa, molti dei quali liberi e con accesso all’acqua. A Senigallia la Scooby Doo Beach prevede anche il servizio dog sitter e il veterinario su richiesta, oltre alle docce per i cani, ammessi sotto l’ombrellone senza limiti di taglia. Da nord a sud qualche problema ancora c’è, a Cupra Marittima ci sono sette spiagge accessibili ai cani, tutte private, non si possono portare gli amici pelosi in spiaggia da aprile ad ottobre e fino all’anno scorso non era possibile fare il bagno in mare, nonostante i frequenti solleciti anche degli animalisti e dei gestori dei siti di riferimento.

A Grottammare c’è una grande area riservata ai cani, divisa in due per separare i cagnolini di taglia piccola da quelli medi e grandi, qui il bagno si può fare anche se c’è più ghiaia che sabbia. A Fermo i tratti di spiaggia sono a sud e a nord della costa, sono puliti e sistemati dal comune a inizio stagione, qui come altro la presenza di spiagge per cani è requisito indispensabili per ottenere la bandiera blu. Sono molti comunque i gestori degli chalet privati che chiedono guinzaglio e rispetto ma che concedono la presenza dei cani accanto ai padroni, sempre senza accesso in acqua, a Fermo come a Porto San Giorgio. E ancora, ben 37 i lidi che ammettono i cani a Porto Sant’Elpidio che però devono stare sotto l’ombrellone, senza potersi spostare più di tanto, senza poter andare sulla battigia, in acqua, nei locali.

A Civitanova Marche gli amici degli animali amano lo chalet Gigetta, attrezzato per ospitarli, e Marebello, Cristallo, Cimadamore, Ippocampo, Etna e Arturo. Ampia e frequentata la spiaggia libera che consente l’accesso in acqua, a Porto Recanati al Pineta Beach i cani sono i benvenuti anche al ristorante. Molto amata anche la spiaggia libera tra Porto Recanati e Scossicci che consente libertà ai cani beneducati, il bagno in mare e anche una doccia dedicata. Dove ci sono spiagge così c’è anche un albergo, una struttura ricettiva, un agriturismo attrezzato e bendisposto a prendere animali.