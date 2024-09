In spiaggia con gli amici a quattro zampe: ecco dove nelle Marche

Ancona, 26 agosto 2024 – Sono tanti gli stabilimenti pet-friendly, nelle diverse province della regione, attrezzati con docce, fontanelle, ciotole, spazi gioco, aree per il bagno. Insomma, tutto ciò che serve per godersi la vacanza con i “pelosetti” in libertà. Specialmente oggi, 26 agosto, quando si celebra la giornata mondiale del cane. L’elenco completo delle spiagge attrezzate si trova su Let’s visit Marche, il portale della Regione dedicato al turismo. Qui ne riporteremo alcune.

Le spiagge con spazi per i cani in provincia di Ascoli Piceno

A Cupra Marittima (AP) le postazioni per cani risultano attualmente attivate negli chalet Alta Marea, Ba Beach, Borghetto Chalet, Chalet Gabry, Flammini, Il Gabbiano, Oasi, Terrazzo sul Mare - La Cappannina. A Grottammare (AP), alla foce del fiume Tesino, c’è una vasta area riservata ai cani, la Spiaggia libera 14; la “dog beach” occupa 1428 metri quadri, è delimitata con rete da pesca e pali di legno e sulla parte fronte mare è possibile portare i cani in acqua. A San Benedetto del Tronto (AP) Kontiki, Bagni da Federico, La Medusa, Da Andrea, Miramare Beach, La Bussola, Karma Beach, Playa Marconi, Albachiara e Fausto. È stata poi allestita un'area demaniale marittima accessibile ai cani accompagnati, nella cosiddetta Spiaggia dei Funai, con adeguata cartellonistica e richiami alle norme comportamentali per la migliore fruizione dello spazio. Le regole, a cui attenersi, servono ad assicurare una serena convivenza tra animali e fruitori della spiaggia.

Molte spiagge sono attrezzate per ospitare gli amici a quattro zampe, con una serie di proposte per il benessere degli animali e degli accompagnatori

Fermo

A Porto San Giorgio (FM) due strutture accolgono animali: Chalet Jolly e Chalet Minonda, entrambe sul lungomare Gramsci. A Marina Palmense (FM) c’è il Camping Girasole. A Porto Sant’Elpidio (FM) è ammesso l’accesso ai cani nel tratto di spiaggia libera di circa 35 metri adiacente il lato sud della concessione 37, area riservata al kitesurf, fronte mare. Mentre le due strutture che accolgono animali sono il Camping La Risacca sul lungomare Europa e lo Chalet Papillon sul lungomare via Trieste.

La presenza dei cani è ben gradita, ma è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio

Pesaro

A Marotta-Mondolfo (PU) sul lungomare Cristoforo Colombo in prossimità delle “Vele”, è indicata un'area con cartelli per l'accesso ai cani. A Gabicce Mare (PU) Bagni 2, 5-7-8 con area dog recintata, 10-12 con box per cani anche di grossa taglia, 14 - 16 Telodirò (zona Mississippi), bagni 18 Enzo, 21 Luigi e Bagni Bettina.

D'estate Baia Flaminia, a Pesaro, è pronta a ospitare turisti e residenti insieme ai loro amici a quattro zampe. La spiaggia libera per cani è lunga 52 metri. L’area della dog beach “Abbaia Flaminia” comincia a ridosso della foce del Foglia e dista oltre cento metri dal primo stabilimento balneare. Tra i servizi, ciotole con acqua sempre disponibili, noleggio lettini e ombrelloni, deposito materiali spiaggia, docce, bagnino di salvataggio, educatore cinofilo e la possibilità di fare il bagno in mare con il cane. All’area potranno accedere solo cani identificabili con microchip o altro documento idoneo, ai sensi della normativa in materia. È obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio.

Abbaia Flaminia, spiaggia attrezzata per cani, a Pesaro

Fano

A Fano (PU) due stabilimenti. In via del Moletto (Spiaggia Arzilla) c’è Animalido Dog Beach, una spiaggia super attrezzata all’accoglienza di cani di ogni taglia che offre anche la possibilità di fare il bagno. Uno staff di educatori e comportamentalisti cinofili ha studiato i servizi ad hoc utili, tra cui un kit di benvenuto con paletta, sacchetti e ciotole, servizi di toilettatura, dog-sitter, docce, area gioco, area bambini, primo soccorso veterinario, area nebulizzata per far sopportare meglio il caldo agli animali, presenza costante di educatori cinofili, di box recintati “deluxe”, dove è possibile lasciare libero il proprio animale. Durante la stagione estiva sono previsti corsi e dimostrazioni di avviamento all’acqua, pet therapy, rally obedience, bambility, dog dance, apery dog, disc dog, salvataggio in mare con cani, un’area mobility dog recintata da 150 metri attrezzata con giochi di vario tipo. L’altro stabilimento è Islamorada dog beach, in via Faà di Bruno, una spiaggia dove i cani possono correre e giocare anche in acqua. Anche qui, durante tutta la stagione vengono organizzati corsi e dimostrazioni di avviamento all'acqua, pet therapy, mobility dog, aperitivo a quattro zampe, dog dance, salvataggio in mare con cani, disc dog, mobility dog.

Ancona

A Numana (AN) i cani sono accolti qui: stabilimento balneare 45 “Salsedine” e 46 “Crazy Beach” (per cani di piccola taglia), oltre alla spiaggia libera adiacente allo stabilimento 47.

Poi il Porto di Ancona è dog friendly; i turisti in transito con il loro cane nello scalo dorico hanno l’opportunità di passeggiare tra le bellezze della città in un percorso pensato appositamente per loro. Due i tragitti previsti, della durata di circa 50 minuti: uno attraverso il centro storico fino al Parco del Cardeto e l’altro nell’area portuale fino alla lanterna rossa. Attivo un servizio di assistenza veterinaria e di dog sitter (a pagamento). I dettagli del servizio “dog trekking” sono disponibili scaricando l’app “Welcome to Ancona”. Nel capoluogo di regione poi i cani sono ammessi allo stabilimento Tropical Beach. A nord, in località Torrette, è disponibile l'area Bau Beach, in prossimità della stazione ferroviaria; è dotata di docce, servizi igienici, percorsi di accesso per le persone con disabilità. La spiaggia libera dog-friendly si trova a Rocca Priora a Mare, a Falconara Marittima (AN) davanti all'ex Hotel Luca. Nella zona sud di Senigallia (AN), al Ciarnin, c'è Scoobydoo Beach, dove è consentito l’accesso in spiaggia degli animali da compagnia e anche in mare nelle acque antistanti la linea di costa, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Viene offerto il servizio di noleggio ombrelloni e lettini, lettini a misura di cane, ciotole, aree con ombrelloni e lettini recintate, percorso agility, campo per giochi, docce, nebulizzatore e cabine. Più a nord, in zona Cesano, c'è Baia Canaria.

Macerata

A Civitanova (MC) tra gli stabilimenti balneari che consentono l'accesso in spiaggia ai cani ci sono: Balneare Antonio, Flamingo, Lido Cristallo, Gianfranco, Madeira, Ai due re, Gigetta, Arturo, Cala Maretto, Giovanni e Anna, Ippocampo, Caribean, Virgolazero1, Surf Club. A questi si aggiungono due porzioni di spiagge libere: la prima sul lungomare sud nella parte di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Flamingo e Surf Club di complessivi 900 metri quadrati; la seconda, della stessa grandezza, sul lungomare nord nella porzione di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Aloha e Ippocampo. Entrambe dotate di recinzione, docce e area ombreggiata. È la novità dell’estate 2024.