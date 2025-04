Stop al gruppo. Santarelli beffa ’Noi Moderati’

È come lo sposo che abbandona la sposa sull’altare. Con un’aggravante: lui lo fa mediamente ogni due anni. Il consigliere regionale Luca Santarelli ci è ricascato: si era promesso a ‘Noi Moderati’, il partito di Maurizio Lupi, con tanto di annuncio ufficiale il 22 marzo per celebrare l’unione. Mancava solo il passo ufficiale: andare sotto lo stesso tetto, che in politica significa costituire un gruppo unico, in questo caso con l’altro consigliere regionale di ‘Noi Moderati’, cioè Marco Marinangeli. Invece è arrivata la doccia fredda: anche questo matrimonio non s’ha da fare. Santarelli l’ha lasciato intendere con gli atti, più che con le parole: l’altro ieri ha infatti rinnovato i contratti ai dipendenti del suo gruppo, ’RinasciMarche’, il che rende impossibile fondare con Marinangeli il gruppo ’Noi Moderati’. Passaggio comico: nel verbale in cui annuncia il rinnovo dei contratti, dice che la decisione è stata presa con votazione unanime, peccato che nel gruppo ’RinasciMarche’ lui sia da solo.

Marinangeli, dal canto suo, ieri non sapeva se ridere o piangere. "Effettivamente – ha riconosciuto – il prolungamento dei contratti impedisce in questa fase la nascita del nostro gruppo. Lui me l’aveva anticipato. Magari è solo un rinvio, chissà. Di certo si pone un problema politico: ufficialmente lui non ha lasciato ’Noi Moderati’, di cui ha la tessera, ma certo che questo era il momento di concretizzare. Poi è chiaro che i fatti precedenti che riguardano Santarelli li conoscete..."

Ecco, i precedenti vanno raccontati. Santarelli è stato eletto nel 2020 con la lista ’RinasciMarche’ che metteva insieme I Verdi, +Europa e altre sigle di centrosinistra: lui era in quota Verdi. Unico eletto, ha fatto gruppo a sé, ma già il 15 maggio 2021 fu sancita la rottura con i Verdi: espulso. Pian piano, Santarelli ha dato segnali di voler saltare la barricata verso il centrodestra. E il 16 dicembre 2022 è arrivato l’annuncio: patto federativo con Forza Italia. Con tanto di telefonata di Antonio Tajani durante la conferenza stampa: "La scelta di Santarelli di fare squadra con Forza Italia ci aiuta a portare avanti le strategie di rinascita delle Marche". Tutto bene, tanto che alle Comunali di Ancona, Santarelli presenta la lista ’RinasciAncona’ a sostegno di Daniele Silvetti.

Si narra che a settembre del 2023, Santarelli fosse atteso a una covention di Forza Italia in Campania, ma nessuno lo vide arrivare. Lo videro invece proprio in quelle ore accanto a Matteo Salvini che era in vista a Macerata: "Santarelli passa alla Lega", annunciò il leader. E invece niente. L’ultima tappa il 22 marzo scorso: Maurizio Lupi, con accanto Acquaroli, diede il benvenuto a Santarelli: "La sua adesione consolida la presenza del partito sul territorio e permette la costituzione del nostro gruppo in consiglio regionale, insieme a Marco Marinangeli". Ma all’altare, Santarelli non è presentato. Ieri lui non ha parlato, silenzio. Ma i fatti parlano per lui.

Roberto Fiaccarini