Street parade delle Marche: oltre 2mila persone in piazza

Ancona, 10 giugno 2023 – La prima street parade delle Marche è un successo: oltre 2000 persone per le vie del centro. Colori, carri musicali, giocolieri e birre. Tante le persone che hanno scelto di scendere in piazza come risposta e “contestazione al decreto rave, alle restrizioni e alle pressioni del governo nei confronti dei movimenti culturali e delle politiche giovanili”.

È questo l’obiettivo della "Smash repression" di Ancona.

Smashrepression, i 5 carri in giro per Ancona

Gli organizzatori, Vittorio e Arianna, evidenziano come "Il nostro è un movimento culturale e politico nazionale”. Un titolo che – spiegano Vittorio e Arianna, due degli organizzatori – è comune a tante altre “parade”(parate, ndr) che si stanno organizzando in Italia: “ce n’è stata una a fine aprile a Bologna, poi a Napoli e a Firenze”. E ancora: “Noi pensiamo che nella musica, nel ballo e nella libertà di organizzarsi in queste forme ci sia anche un elemento politico, di libertà di espressione, di creatività e di inclusione. In particolare, è stato curato davvero molto l’aspetto dell’inclusività, con riunioni di attivisti per i diritti delle persone disabili, al fine (anche) di organizzare il percorso in modo accessibile a tutti e tutte. Un percorso non commerciale né escludente”.

La manifestazione, iniziata da piazza Pertini alle 17, prosegue fino a mezzanotte, alla fiera della Pesca, dopo aver toccato piazza Roma, piazza Kennedy e Porta Pia.