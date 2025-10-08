Sulle rotte degli uccelli. Conero e San Bartolo, il paradiso dei migratori

C’è traffico in cielo. Tanto. E non si tratta soltanto di quello generato dagli aerei. Ce n’è un altro più silenzioso e visibile solo a occhi attenti, ma non per questo meno consistente. Senza che ce ne accorgiamo, sopra alle nostre teste il batter d’ali è incessante. Volano ogni giorno, con la luce e con il buio, decine di migliaia di uccelli, impegnati a compiere viaggi lunghissimi, pieni di difficoltà e di imprevisti. Un viavai che aumenta in autunno, e ancora di più in primavera. E in questo scenario la costa marchigiana riveste un ruolo fondamentale. Il promontorio del Conero e più a nord quello del San Bartolo sono i punti più importanti, lungo la costa Adriatica, per il riposo di tantissimi migratori. Una specie di oasi nel deserto. Dopo migliaia di chilometri di volo in mare, queste due sporgenze della costa offrono agli uccelli lo spazio nel quale poter riprendere fiato, per poi proseguire nel viaggio. Luoghi che permettono ai migratori di sfuggire alla morte causata dalla fatica di tragitti estenuanti.

Durante le migrazioni gli uccelli si spostano ogni anno seguendo rotte consolidate lunghe migliaia di chilometri, alcune collegano l’Europa del nord con il Mezzogiorno d’Italia e l’Africa, altre la costa adriatica con i Balcani. Sono viaggi che gli uccelli migratori affrontano perlopiù in gruppo, in grandi stormi e che hanno alcuni punti di passaggio precisi: lo stretto di Gibilterra e a sud quello di Messina, dove un recente censimento compiuto dalla stazione ornitologica Svizzera nelle ore notturne con il radar ha rivelato un volo di oltre quattro milioni di uccelli. Ecco, molti di questi sostano nei due promontori marchigiani.

Proprio in questi giorni, nei cieli lungo la costa tra Pesaro e Ancona, stanno volando i falchi di palude e la cicogna nera, in discesa dall’Europa del nord alla ricerca del caldo africano. Oltre a loro, da nord stanno scendendo le poiane, i gheppi e gli sparvieri. La direzione è l’Italia del sud. Dal nord-est e dai Balcani stanno arrivando invece a migliaia i colombacci, che hanno scelto il parco regionale del monte San Bartolo e il suo clima più mite rispetto alle terre di provenienza come "dormitorio collettivo" dove trascorrere l’inverno. Lo stesso fanno gli storni, gli uccelli noti per la ‘murmurazione’, il fenomeno di gruppo che si traduce nel disegnare in cielo con rapidissimi movimenti delle straordinarie figure astratte.

Un contesto che richiama uccelli in grande quantità, soprattutto durante il periodo primaverile, quando diventa possibile avvistare, oltre agli esemplari presenti in autunno, anche la cicogna bianca, il falco pecchiaiolo, il falco cuculo e la gru: ogni anno nel parco del Conero, secondo i dati derivanti dalle attività di monitoraggio, fanno stop over tra cinquemila e seimila rapaci, tra quattromila e cinquemila sono invece quelli si fermano al monte San Bartolo. Ogni viaggio, però, è una grande avventura. Tra cacciatori di frodo e ostacoli che si incontrano in volo, dai grandi impianti eolici ai tralicci, completare la migrazione per gli uccelli è un’impresa sempre più ardua. Soprattutto per quelli che volano di notte, quando ogni ostacolo, visto tardivamente, può provocare la morte. Da qui la necessità di monitoraggi, come quello compiuto nei mesi scorsi dal Parco del San Bartolo, nel Pesarese. Anche perché la presenza di migratori è un importante indicatore di biodiversità e salute ambientale del territorio. E dato che l’ecologia – come suggerisce l’etimologia della parola – è la scienza delle relazioni, dalla loro salute dipende anche la nostra.