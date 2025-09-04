"Svem, il governatore agisca prima del voto"

Sta diventando un caso, e non solo politico, la vicenda di Andrea Santori, presidente della Svem (Sviluppo Europa Marche srl) e anche dell’Its, la scuola dei mestieri. Ex industriale, ora uscito da Confindustria, Santori ha tra i suoi più fermi oppositori proprio gli ex colleghi, che hanno incontrato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, per chiederne la rimozione dai due incarichi. Sulla gestione della Svem da parte di Santori è stato presentato anche un esposto alla Procura di Ancona da parte di Alessia Morani del Pd, candidata alle regionali. E l’ex sottosegretario chiama in causa il governatore uscente: "Parli e agisca prima del voto, e dica ai marchigiani come sono state spese montagne di soldi pubblici in questi cinque anni". "Se non lo farà – aggiunge –, il suo silenzio sarà carico di responsabilità. Non è possibile mettere la polvere sotto il tappeto". E su questo tema, prendendendo spunto dall’incontro tra gli industriali della regione e il presidente Acquaroli, prende posizione anche il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci. "Credo che la Svem, società a capitale pubblico che supporta la Regione, sia stata gestita come se fosse di proprietà di qualcuno, mentre è una società che deve agire a vantaggio dell’economia e della regione", dice Ricci. Che aggiunge: "Non è possibile gestire una società così come è stata gestita. Non è possibile che si spedano 1,4 milioni in un anno di consulenze e 600mila euro per la comunicazione".

Ma a questi attachi il governatore Francesco Acquaroli come replica? "Il tema del consiglio d’amministrazione non riguarda la politica – dice –, noi possiamo mettere in campo controlli e riportare il dialogo a un livello costruttivo è sicuramente una priorità. Le istituzioni devono essere estranee da continue polemiche, che rischiano di infangare l’operatività e la credibilità. Non mi piace un clima di concentrata polemica attorno a un’agenzia che deve erogare servizi e sostenere la competitività, ma sul cda intervengono le leggi e non la politica". Per la cronaca, Andrea Santori fu indicato per quell’incarico dalle associazioni di categoria in rappresentanza di Confindustria, con tanto di benedizione politica.

m. g.