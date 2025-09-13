Tajani a San Benedetto: "Forza Italia in crescita. Da qui un aiuto a Roma"

SAN BENEDETTO (Ascoli)

"Il risultato del voto nelle Marche non avrà nessun effetto sul governo, perché sono elezioni regionali. Però certamente se, come si prefigura, ci sarà un nostro successo, questo aiuterà e dimostrerà che c’è tanto consenso per le forze di governo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine di "Azzurra Libertà", la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, che si è aperta ieri pomeriggio a San Benedetto e proseguirà fino a domani. Tajani, acclamato dagli oltre 1.300 ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia per partecipare alla manifestazione, ha detto la sua sulla prossima chiamata alle urne nelle Marche. "I sondaggi che sono appena usciti – ha aggiunto il leader azzurro – dicono che c’è un ampio vantaggio di Acquaroli nei confronti di Ricci, ma anche che Forza Italia è in forte crescita rispetto alle europee e alle ultime regionali. E di questo siamo molto soddisfatti. Abbiamo lavorato tanto e bene, con un radicamento forte su tutto il territorio marchigiano, da Pesaro fino a San Benedetto. Adesso bisogna trasformare i sondaggi in voti e non bisogna mai cullarsi sulle prospettive, che invece dobbiamo trasformare in consenso".

All’appuntamento sambenedettese hanno preso parte anche il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. A coordinare la manifestazione il segretario regionale di Forza Italia Giovani, Valerio Pignotti, e il segretario regionale, Francesco Battistoni. "Cinque anni fa, nelle Marche, Forza Italia aveva due consiglieri regionali e un assessore – ha spiegato Battistoni –. Oggi contiamo sei consiglieri e due assessori: un risultato che dimostra la nostra centralità e la nostra ambizione in vista delle elezioni regionali. Abbiamo aggregato le forze moderate, a partire dall’accordo con ’Base Popolare’, e costruito liste competitive, ricche di giovani. Tra loro, c’è Marco Battino, assessore di Ancona, vittima giovedì sera di un’aggressione: un episodio che evidenzia la differenza di approccio tra noi e chi ci attacca".

Tajani, infine, ha allargato lo sguardo anche agli scenari di guerra internazionali. "Trump dice che la pazienza sta finendo con Putin? Putin ha preso in giro Trump perché gli aveva promesso di fare delle cose che non ha fatto, evidentemente – le parole del vicepremier –. Quindi è ovvio che a Trump ciò non faccia piacere, ma allora bisogna fare in modo di portare Putin a sedersi al tavolo". "Azzurra Libertà", a San Benedetto, proseguirà anche oggi. Prevista la partecipazione, tra gli altri, del viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, dei ministri per le riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati (presente già ieri), dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e del segretario di Azione, Carlo Calenda. Domani, infine, sarà ospite dell’evento il presidente Francesco Acquaroli.