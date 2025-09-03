Tajani abbraccia Acquaroli: "È stato un ottimo presidente. Marche moderate, vinceremo"

ANCONAPer capire quanto conti per Forza Italia e per il centrodestra vincere le Regionali del 28 e 29 settembre prossimi basta leggere tra le pieghe del discorso fatto dal segretario nazionale e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani: "I rappresentanti di lista siano in ogni seggio e controllino ciò che succede, se ci sono brogli. Ecco perché il Cavalier Berlusconi dava molta importanza alle urne e ad altri dettagli. E poi, andate a caccia dei voti al centro, tra i moderati, tra chi non vuole stare con la sinistra che non ha più il suo centro. Convincete gli scettici, chi non va a votare. E a voi candidati di Forza Italia dico: anche chi non ce la farà a essere eletto, chi otterrà risultati inferiori ad altri, state tranquilli, non vi dimenticheremo, farete comunque parte del futuro del partito. Nella lista non c’è un cavallo di razza e poi dei ciucci, ma gente capace e di valore". Vincere significa eleggere il presidente uscente, Francesco Acquaroli a Palazzo Raffaello per i prossimi cinque anni e la coalizione di centrodestra, anche nelle Marche, ha dato prova di essere molto unità e di saper fare squadra per ottenere un risultato condiviso, a differenza dei rivali del cosiddetto ‘campo largo’. "Acquaroli è stato un ottimo presidente e noi vogliamo vincere con lui". A Civitanova ha aggiunto: "Le Marche sono una regione moderata, vinceremo". Poi c’è la competizione interna per stabilire la seconda forza della coalizione: "Salvini ci conta? Noi puntiamo a raccogliere il maggior numero di consensi _ ha risposto Tajani _. In Italia siamo la seconda forza del centrodestra e sono convinto otterremo un ottimo risultato anche nelle Marche. Bisogna aspettare i risultati, ma il primo resta la vittoria della coalizione dove noi siamo il centro, moderato e riformista. Se il centrodestra è unito? Lo è dal 1994, dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi". E del Cavaliere, scomparso nel giugno del 2023, ha parlato anche il governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli: "Il giorno dopo la vittoria delle elezioni del 2020 Berlusconi mi chiamò e disse ’Complimenti e ricordi che Forza Italia sarà sempre al suo fianco’. Ora con voi al mio fianco possiamo immaginare le Marche dei prossimi vent’anni, ma serve continuità. Sui risultati ottenuti dalla mia giunta non mi voglio ripetere, sono davanti agli occhi di tutti". Tajani ha un rapporto privilegiato con Ancona e le Marche, vuoi per il collegio elettorale qui che lo ha portato per quasi trent’anni a Bruxelles che per una serie di progetti: "Voglio portare il meglio della cultura a Recanati per una grande iniziativa sul sommo poeta, Giacomo leopardi, e inserire il porto di Ancona in un grande corridoio progettuale che coinvolga tutto il Mediterraneo, oltre al suo ruolo di porta d’oriente verso i Balcani _ ha aggiunto il Ministro degli Esteri _. La Zes per le Marche non è stato un capriccio dell’ultima ora, ma un piano ragionato per far crescere l’economia regionale". Antonio Tajani ha elogiato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dicendo "ecco perché l’ho voluto nella mia segreteria nazionale e perché è vicepresidente dell’Anci. Silvetti che ha fatto gli onori di casa nell’evento all’Unicorn, l’ex ristorante Passetto: "Sono un uomo orgogliosamente di parte _ ha detto il primo cittadino del capoluogo _. ringrazio Acquaroli anche per la sua educazione, mentre di là sanno solo essere strafottenti. Insieme abbiamo dimostrato il valore della filiera di centrodestra".