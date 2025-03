Tamberi salta in alto: "Porto il tutto esaurito nella mia terra"

Schietto, come sempre: "Ci sarebbero state altre migliaia di voci che avrebbero potuto leggere quel testo meglio di me, ma forse poche voci lo avrebbero potuto interpretare come un marchigiano. L’ho letto col cuore, ogni singola parola". Poi l’immancabile battuta. Forse neanche troppo. Una previsione che, in Regione, sperano diventi realtà: "Vi do un consiglio: iniziate a prenotare adesso perché tra un mese non ci sarà più un posto libero".

Campione olimpico, mondiale, europeo di salto in alto. Le sue imprese scolpite nella memoria di tutti e chissà quante altre, sportive, porterà in dote. Ma anche talento nella comunicazione, Gianmarco Tamberi, il protagonista – da testimonial – del nuovo spot di promozione turistica delle Marche. Ieri, ad Ancona, sono stati presentati in anteprima quei sessanta secondi emozionali che racchiudono la terra dove Gimbo è nato e che ora, grazie alla sua voce narrante e il suo volto, vuol raccontare dentro e fuori dai confini nazionali. L’incipit dello spot è chiaro: "Siamo la somma dei luoghi che viviamo e delle persone che incontriamo lungo il nostro cammino. Abbiamo facce che raccontano storie, mani che tramandano conoscenze antiche, cuori generosi come le nostre Marche". E via via un puzzle che si compone. Per immagini, dal mare alle colline e poi su, fino alle montagne, passando per le città d’arte. Ma anche per visi, mani, esperienze.

"Abbiamo sogni e non ci stanchiamo mai di sognare, il coraggio di superare i nostri limiti. Il desiderio di guardare sempre oltre. Perché cerchiamo la bellezza, ovunque si trovi. E qui nelle Marche ce n’è di bellezza", prosegue lo spot. Che in qualche modo allude alla resilienza propria dei marchigiani, di cui Tamberi si degno interprete. Lui che, nella vita di atleta, è abituato sempre ad alzare l’asticella. Se è vero com’è vero, però, oggi i pensieri di Gimbo sono proiettati alla "principessa rosa" in arrivo a casa sua. A metà febbraio, Gianmarco e la moglie Chiara Bontempi, in un video dolcissimo avevano annunciato il lieto evento. Pochi giorni fa, la specifica: è una bimba. "Cosa c’è di più bello di aspettare di ampliare la famiglia – ha spiegato la leggenda dell’atletica italiana ai cronisti prima della conferenza –. Io e Chiara abbiamo una relazione ormai super stabile, sono 15 anni che stiamo insieme. Siamo cresciuti insieme da quando siamo piccolini. La notizia ci ha sconvolto la vita in positivo. La felicità dentro le mura di casa si respira ogni giorno e non vedo l’ora che venga al mondo". Toto nome: nessuna fuga in avanti. "Ne abbiamo pensati alcuni, ma ancora non abbiamo scelto. Fino a quel momento aspettiamo". È ovvio, cuore di futuro papà, che "la testa non pensi ad altro che a lei", in riferimento alla figlia. Ma c’è anche l’aspetto sportivo e "quell’obiettivo che ho promesso di rincorrere", per il quale "sto lavorando ogni giorno". Ovvero: le Olimpiadi del 2028 a "Los Angeles". La maturità di Gimbo: "Sembrano ancora lontane, ma in realtà le scelte si fanno già da ora, come una programmazione fatta in un quadriennio in qualsiasi ambito sia lavorativo".

Torniamo allo spot. E alle parole finali, cucite perfettamente addosso a Tamberi: "Noi siamo gente che ama la libertà. La libertà delle cose autentiche. La libertà di essere ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ogni giorno, quando il sole sorge dal mare e illumina questa nostra magnifica terra. Marche, dove ogni giorno puoi scegliere chi sei".