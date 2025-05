Temporali nelle Marche, è di nuovo allerta gialla: ecco le zone più a rischio

Ancona, 6 maggio 2025 – Il maltempo torna a colpire le Marche. Già nella giornata di oggi, lunedì 6 maggio, piogge e temporali hanno interessato diverse zone della regione, ma sarà domani, mercoledì 7 maggio, la giornata più critica. Allerta gialla diramata: le previsioni indicano un peggioramento deciso con fenomeni anche intensi e localizzati, soprattutto lungo la fascia collinare e costiera. Temperature in calo, vento in rinforzo e instabilità diffusa segneranno i prossimi giorni, almeno fino a giovedì, quando è atteso un primo miglioramento.

Rischio temporali forti sulla costa e colline

È stata diramata da parte della Regione un’allerta meteo gialla valida “dalle 00:00 del 7 maggio 2025 fino alle 00:00 del 08 maggio 2025”. Secondo il bollettino: “per la giornata di mercoledì rovesci o temporali diffusi anche di forte intensità. I fenomeni più intensi sono attesi nella porzione basso collinare e costiera, mentre nelle zone collinari e montane le precipitazioni sono previste a carattere maggiormente sparso. Esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio”.

Ciclone in risalita, aria fredda e instabilità

Alla base del maltempo c’è “una saccatura in discesa dal Nord Europa e in allungamento verso la Penisola Iberica”, segnala Amap. Questo sistema convoglia verso l’Italia “un flusso umido e instabile da sud-ovest, con una circolazione ciclonica sulle regioni del Centro-Nord”. La combinazione tra aria fredda in arrivo e aria calda presente nei bassi strati favorirà “contrasti termici” capaci di innescare “rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da grandine e colpi di vento”.

Le regioni meridionali resteranno invece più protette. La settimana sarà caratterizzata da una circolazione instabile che si inserisce tra due aree di alta pressione: quella azzorriana e quella subtropicale. “Nel mezzo – spiegano da Amap – una circolazione instabile che interesserà in particolare i Paesi dell’Europa centro-occidentale e le regioni italiane centro-settentrionali almeno fino alla giornata di giovedì, con rovesci e temporali a sviluppo diurno”. Da venerdì si prevede un aumento della pressione e un miglioramento più stabile del tempo. Le temperature, che nei giorni scorsi avevano toccato i 30-31 gradi, torneranno a scendere, riportandosi “in linea con la media del periodo o di poco inferiori ad essa”.

Giornata di allerta, piogge e temporali intensi

Domani il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma con rapido aumento della nuvolosità nel pomeriggio, accompagnato da rovesci temporaleschi in espansione dall'entroterra alla costa. “Fenomeni localmente intensi specie lungo la fascia collinare”, segnala Agrometeo. In serata si prevedono schiarite. I venti saranno sud-occidentali, in rotazione da sud-est sulla costa nelle ore centrali. Le temperature minime registreranno un lieve calo.

Le previsioni per giovedì

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio è atteso lo sviluppo di nuvolosità convettiva, con temporali sparsi, più intensi sulla fascia collinare centrale. In serata sono previste ampie schiarite. I venti soffieranno deboli da ovest nell’entroterra e moderati da nord-nord-ovest lungo la costa. Temperature in calo.

Lieve miglioramento nel weekend

Venerdì il tempo sarà più stabile, anche se non si esclude qualche breve rovescio nel pomeriggio lungo le colline. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con venti orientali moderati sulla costa e temperature senza variazioni significative.