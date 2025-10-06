Terremoto nelle Marche, l’esperto: “Faglia di piccole dimensioni. In montagna eventi più gravi”

Pesaro, 6 ottobre 2025 – Professor Emanuele Tondi, geologo dell’Università di Camerino, cosa è successo oggi?

“Alle 12:13 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro situato a circa 35 km al largo della costa tra Pesaro e Fano con un ipocentro localizzato a una profondità di 8 chilometri. L’evento principale è stato seguito da alcune repliche, dette in gergo aftershocks o terremoti di assestamento, che potrebbero idealmente proseguire per alcuni giorni”.

Terremoto sulla costa marchigiana il 6 ottobre 2025, la magnitudo è stata di 4,4

A che cosa sono dovute?

“La durata della sequenza di aftershocks è strettamente correlata alla magnitudo del terremoto principale; in questo caso, trattandosi di un evento di intensità medio-piccola, non dovrebbe essere particolarmente lunga”.

Possiamo dare la colpa a una faglia che corre sotto il mare Adriatico?

“Terremoti di questa magnitudo sono generati da faglie di piccole dimensioni, confinate all’interno della crosta terrestre: non raggiungono la superficie e non sono in grado di generare tsunami. Inoltre, poiché si verificano a una certa distanza dalla costa, non provocano danni significativi a edifici o infrastrutture”.

Emanuele Tondi, geologo, ricorda che anche sulla costa marchigiana si sono registrati eventi sismici importanti. "Nel novembre 2022 ci fu una scossa di magnitudo 5.5. Nel 1916 ci fu un terremoto lungo la costa riminese e nel 1930 un altro a Senigallia, entrambi di magnitudo stimata in 5.8. Ci furono lesioni a molti edifici"

Non è la prima volta, però, che vengono avvertite scosse sulla costa, accadde anche in primavera...

“L’area è comunque sismicamente attiva e in passato è stata interessata da eventi di maggiore intensità. Si ricordano, in particolare, il terremoto del novembre 2022 con magnitudo 5.5, che per altro coincide con la stessa zona, quello del 1916, lungo la costa riminese, e quello del 1930 a Senigallia, entrambi di magnitudo stimata 5.8. Gli archivi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conservano ancora la conta dei danni dell’epoca che, in quei casi, racconta di lesioni a palazzi e strutture nei comuni della costa”.

Questi terremoti che avvengono in mare sono in qualche modo imparentati con quelli più tristemente noti delle aree interne?

“Dal punto di vista geodinamico, è possibile correlare la deformazione crostale che si manifesta lungo la costa marchigiana con quella delle aree montane interne. In queste ultime, tuttavia, i terremoti tendono a raggiungere magnitudo maggiori, poiché le faglie sono più estese e di tipo diretto, attivate da campi di sforzo differenti. Il terremoto di ieri, comunque, è stato generato da una faglia inversa, in cui un blocco di roccia si solleva rispetto all’altro, contribuendo anche alla crescita dell’Appennino in questo settore della costa marchigiana”.