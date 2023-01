Terremoto Marche, l’addio soft di Legnini: “Primo fan della ricostruzione”

Iil commissario straordinario uscente alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini

Ancona, 10 gennaio 2023 – Un passaggio di consegne all’insegna del fair play e della collaborazione: è un addio senza polemiche quello di Giovanni Legnini che lascia il suo incarico di commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto nelle Marche.

“Sono e sarò il primo tifoso della ricostruzione per i prossimi anni, bisogna allontanare le polemiche di ogni sorta perché è legittimo che il governo faccia le sue scelte ed è legittimo che chi è preoccupato per il futuro e non condivide delle scelte lo faccia sapere, purché si mantenga sempre nel perimetro della necessità di garantire un futuro a questi territori”, scandisce Legnini che lascerà l’incarico al nuovo commissario, scelto dal governo Meloni e accolto con favore anche dal governatore Francesco Acquaroli: il senatore Guido Castelli di Fratelli d'Italia, presente oggi alla presentazione del Rapporto di fine mandato.

Il passaggio formale tra i due avverrà tra qualche giorno. "Al senatore Castelli - ha aggiunto Legnini - faccio i miei migliori auguri e non sono rituali, c'è da coltivare l'interesse di chi soffre e attende da troppo tempo”. Il commissario uscente ha, inoltre ringraziato “tutti gli attori della ricostruzione”.

"Per garantire un futuro a questi territori - ha aggiunto Legnini - occorre investire sulla fiducia che ha bisogno di realizzazioni concrete”. Il commissario ha posto in particolare l'accento sul tema dello spopolamento, già in atto in molti comuni del cratere sismico da prima del terremoto: “Inutile ricostruire se poi i borghi si spopolano, se poi questo patrimonio edilizio rinnovato, più sicuro, più sostenibile, non viene utilizzato”, ha concluso Legnini.