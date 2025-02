Terremoto oggi, scossa sentita nelle Marche: paura tra la gente

Ancona, 11 febbraio 2025 – Una scossa di terremoto è stata sentita dalla popolazione poco prima delle 18.45 nelle Marche, in particolare ad Ancona, Macerata e Pesaro, ma anche in Veneto, in particolare nel Veneziano e in Friuli Venezia Giulia.

Il sisma è stato definito, da chi l’ha sentito, di lunga durata ed è stato percepito prevalentemente nei piani alti delle abitazioni. Nelle Marche non sono stati rilevati danni agli edifici.

L’epicentro della scossa, di magnitudo di 5.1, secondo le rilevazioni dell’Ingv, Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia è in Croazia, lungo la costa settentrionale, una trentina di chilometri a Est dell'isola di Zara, nei pressi di Starigrad.

Il terremoto dell'11 febbraio 2025 di magnitudo superiore al 5 con epicentro in Croazia è stato sentito distintamente anche nelle Marche (Mappa Ingv Openstreetmap)

Sui social network numerosi i post degli utenti, che hanno espresso preoccupazione e hanno scritto da quali città si è sentita la scossa e con quale intensità.

L’orario preciso della rilevazione del sisma è 18.43.

Il terremoto si è verificato a una profondità di 10 Km, non è chiaro se sia legato allo sciame sismico che sta interessando, dall’inizio del mese di febbraio, la zona dell’isola greca di Santorini, nell’arcipelago delle Cicladi, fino a una magnitudo di 5.2.