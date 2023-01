Terremoto oggi Marche, scosse di magnitudo 3 a Saltara e 3.1 a Gualdo

Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3 alle 7,22 nel Pesarese e poi alle 10,52 nel Maceratese

Terremoto di magnitudo 3 a Saltara, verifiche in corso su scuole e cimiteri

Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 3.2 con epicentro in mare

Gualdo (Macerata), 22 gennaio 2023 – La terra trema nelle Marche: prima alle 7,22 con magnitudo 3 a Saltara (Pesaro Urbino), poi nel Maceratese alle 10,52, dopo che ieri sera lo aveva fatto anche ad Ancona all’ora di cena (3.2). La scossa di magnitudo 3.1 è stata rilevata da Ingv a 2 km da Gualdo.

E’ stata avvertita dalla popolazione, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Sempre oggi invece due movimenti tellurici hanno creato momenti di paura in Romagna: una scossa di 3.5 ha avuto come epicentro Cesenatico, ma è stata avvertina nelle province vicine e non solo.