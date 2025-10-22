Tsunami sulla Fondazione Its. Santori: deciderà l’assemblea: "Ma disposto a farmi da parte"

Un terremoto, o meglio uno tsunami, sta investendo la Fondazione Its Smart Academy: galeotte (anche) le inchieste giornalistiche della fermana Sandra Amurri, sabato il consiglio di amministrazione ha sfiduciato e tolto, con effetto immediato, lo scettro del comando al presidente Andrea Santori (ma resta nel cda), revocandogli anche gli incarichi di Rup (responsabile unico del procedimento) che gli consentivano di adottare decisioni sugli affidamenti, senza necessariamente coinvolgere il direttivo. "Andava fermato. Era tempo", commenta chi è dell’ambiente, preferendo però restare nell’anonimato. Sì, perché la situazione è talmente delicata che tutti gli attori – a partire dal neo presidente, Luca Silvestri, e dal suo vice, Paolo Silenzi – si trincerano dietro un silenzio impenetrabile in attesa di ulteriori sviluppi. In compenso parla Santori, che non ci sta ad accettare "un colpo di coda del cda. Il presidente è eletto dall’assemblea e non dal cda", puntualizza, per poi usare toni al veleno verso l’attuale consiglio di amministrazione, che "non ha rappresentanza, perché composto da un ex imprenditore, da un ex rappresentante di categoria e dalla dirigente dell’Iti, ormai scuola di cui si parla sempre al passato remoto".

Il cda gli contesta fatti e atti gravi: una gestione disinvolta, decisioni adottate in solitaria (il cui organo di controllo, fissato nello Statuto, è il prefetto) senza coinvolgere il cda, su incarichi, consulenze, acquisti, servizi (tutti documenti scomparsi dal sito web della Fondazione Its), ma lui passa oltre a va per tutt’altra strada, rivendica risultati nella formazione (ma c’è chi assicura che gli studenti per i nuovi corsi sono ben lontani dai duecento annunciati) e nel lavoro, a partire dal progetto ‘campus’, e lancia bordate. "Sicuramente avrà irritato i pensatori fermani, che devono rendersi conto che mentre loro pensano alle defenestrazioni, gli altri lavorano". "La decisione di chi deve portare avanti l’Its – chiarisce Santori – è nelle mani dell’assemblea e se lo riterrà, sono disposto a farmi da parte come presidente e continuare a dare un aiuto". Assemblea che Silvestri dovrà effettivamente convocare e sulla quale Santori conta, forte del solito consenso unanime riscosso.

Ma lì sarà il confronto con i soci fondatori (Comuni, Università, associazioni di categoria, aziende) e le territoriali di Confindustria di Fermo, Macerata e Ascoli, "i cui presidenti avevano usato parole pesantissime sulla gestione Santori, parlando di destinazione di risorse non attinenti alle finalità statutarie e di gestione opaca", ricorda la pesarese Alessia Morani (Pd), ex sottosegretaria e candidata alle elezioni regionali, che ha condiviso gli esiti delle inchieste di Amurri, presentando esposti in Procura su Fondazione Its e Svem. E che ora anticipa: "Abbiamo scoperto altro, stiamo accertando altri fatti molto gravi, che troveremo il modo di divulgare nei prossimi giorni". La sfiducia verso Santori "è evidente da tempo – dice –, ma lui resiste, o prova a resistere a un epilogo oramai ineluttabile". Morani tira per la giacchetta anche la politica e chiede risposte al presidente Acquaroli sui casi Svem e Its. "Santori è il suo uomo di fiducia – dice Morani –. Mi aspetto che Acquaroli e tutti gli enti che partecipano all’Its, a partire dal ministero dell’istruzione, con trasparenza dicano i motivi dell’allontanamento di Santori, che siano rese pubbliche le spese che ha effettuato con potere assoluto rispetto alla gestione delle risorse, come abbiamo visto nella vicenda vergognosa della Fiat 500, su cui nessuno ancora ha detto nulla". E oggi si vedrà chi di Svem e Fondazione Its presenzierà al fashion event ‘Abc’ al Fermo Forum, tra i cui promotori figurano i due enti finora presieduti da Santori.