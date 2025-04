Turismo di primavera: "Dal mare ai borghi, tornano le comitive. E più prenotazioni"

Turisti in crescita nel week-end lungo di Pasqua e Pasquetta e molte presenze attese anche per i ponti del 25 Aprile e del Primo maggio, con segnali positivi in vista dell’estate. Il presidente di Federalberghi Marche, Luca Giustozzi, fa il punto sull’andamento turistico nella regione.

Presidente Giustozzi, com’è andata la Pasqua nelle Marche sul piano del turismo? "Non abbiamo ancora i numeri esatti, ma confrontandoci con i colleghi abbiamo riscontrato una tendenza che si sta già affermando fin dalle feste dell’ultimo dell’anno. Nella nostra regione c’è stato infatti un ritorno importante di gruppi e comitive, che hanno prenotato la vacanza con largo anticipo. Quanto invece agli spostamenti di singoli e famiglie, c’è un buon movimento, ma le prenotazioni purtroppo arrivano sempre più last minute (o sotto data) e sono molto legate all’andamento del meteo. È una tendenza omogenea per tutto il territorio regionale, dalla costa fino all’entroterra. Ovviamente la costa, avendo una maggiore presenza di strutture turistiche e risultando più facilmente raggiungibile, è leggermente più favorita. Ma il clima di questo periodo è ideale per tutto il territorio: montagna, entroterra, borghi, città d’arte, anche attività all’aria aperta".

Meteo permettendo, quindi, secondo lei anche i classici ponti di primavera dovrebbero andare bene? "Sì. Sia per il 25 Aprile che per il Primo maggio abbiamo gruppi già prenotati, oltre che molte richieste e segnali di interessamento da parte di singoli e di chi si muove in autonomia".

Guardando all’estate, qual è la situazione delle prenotazioni? "I villaggi turistici sono quasi al completo per il periodo dell’alta stagione e anche per quanto riguarda le strutture alberghiere, registriamo un grande interesse. Nel periodo estivo, i gruppi viaggiano un po’ meno: in generale, in estate c’è meno turismo organizzato e più individuale, quindi dobbiamo attendere la stagione per fare il punto".

Rispetto all’anno scorso, si notano già differenze? "Quest’anno stiamo andando meglio, soprattutto per la componente dei gruppi organizzati, che stanno tornando in modo significativo. Questo aspetto potrebbe essere legato anche al Giubileo: avendo nel proprio territorio il santuario di Loreto e molte abbazie di pregio, le Marche rappresentano anche un’importante meta religiosa. Ma il ritorno dei gruppi organizzati è dovuto anche al fatto che in anni non facili sul piano economico, molte persone preferiscono viaggiare in comitiva, perché in questo modo si spende meno".

Potremmo dire che sta cambiando il tipo di turista che sceglie le Marche? "I gruppi c’erano, poi con la pandemia da Covid-19 sono diminuiti, ma ora stanno tornando. E intanto l’offerta turistica regionale si sta strutturando al meglio: possiamo offrire molte tipologie di turismo. Il territorio è molto apprezzato, i servizi si stanno ampliando, per molte strutture alberghiere sono in corso lavori di riqualificazione. L’aeroporto sta crescendo e ora c’è anche un treno che arriva qui direttamente dalla Germania: sicuramente il collegamento porterà nuovi turisti. Le Marche sono principalmente una destinazione per adulti, ma pure la presenza dei giovani sta crescendo".

E per quanto riguarda il turismo straniero? Ci sono segnali di crescita? "Sì, anche se il processo è lento. Bisognerà vedere che cosa succederà con le manovre economiche americane. Gli americani erano tornati a viaggiare in Italia in modo importante, ma ora bisognerà considerare l’effetto sull’economia delle politiche di Trump. Per gli americani il viaggio in Italia è una spesa importante, che comporta una spesa anche superiore a 10mila euro a persona. Oltre agli americani, comunque, nelle nostre zone vengono molti tedeschi, olandesi, inglesi e svizzeri. Sono presenze in crescita, anche perché alcuni di loro hanno acquistato delle proprietà qui".

Qual è oggi la problematica più urgente per le Marche? "Il problema principale è la raggiungibilità della regione. Quando incontriamo tour operator e agenzie a livello internazionale, è sempre quello il tema. A parte il treno diretto dalla Germania, raggiungere le Marche non è semplice. L’aeroporto di Falconara non ha ancora tantissimi collegamenti internazionali, anche se si sta lavorando e qualche risultato sta arrivando. C’è un progetto regionale per facilitare gli spostamenti interni (la Pedemontana delle Marche, ndr), senza dover tornare sempre sulla costa a prendere l’autostrada. Quando si è già nell’entroterra, potersi spostare da nord a sud, e viceversa, in modo più veloce aiuterebbe molto. E poi c’è un altro problema".

Quale? "È difficile reperire del personale qualificato, visto che le proiezioni sono molto preoccupanti. Per questo, sono in corso progetti per creare delle scuole ad hoc e fare accordi con Paesi esteri per formare il personale. In un contesto di calo demografico progressivo, si tratta di una delle poche strade possibili. Se chi va in pensione non è sostituito da giovani italiani, dobbiamo sperare che arrivino da fuori".